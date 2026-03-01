Ричмонд
В Хабаровском крае глава Ванинского района поздравил жителей с весной

Глава района напомнил о последнем дне зимы и пожелал землякам вдохновения и тепла.

Источник: телеграм-канал 27Region

В Хабаровском крае, глава Ванинского района Алексей Маслов обратился к жителям с тёплым поздравлением по случаю наступления весны, сообщает МАХ канал руководителя.

Последний день зимы он назвал моментом, когда календарь словно переворачивает страницу — и открывает дорогу долгожданному обновлению.

«Завтра мы перевернём очередной листок календаря, и он скажет нам, что пришла долгожданная весна. А сегодня у зимы последний законный день. Поздравляю всех с окончанием самого холодного времени года!» — отметил глава района.

В обращении он подчеркнул: зима была по-своему прекрасной, а впереди жителей ждут оттепель, журчание ручьёв, весенняя капель и возвращение птичьего пения.

«Желаю всем солнечного настроения, вдохновения, подъёма жизненных сил, радости и любви!» — добавил Алексей Маслов, отметив, что весна традиционно приносит людям надежду и внутреннее обновление.