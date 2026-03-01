Небензя заявил, что Запад пытается оправдать атаки на Иран мнимыми угрозами

— Совершенно безосновательны попытки стран Запада оправдать американо-израильскую агрессию некими мнимыми угрозами международному миру и безопасности, якобы исходящими от ядерной программы Ирана, — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном конфликту.
Дипломат добавил, что единственным источником достоверной информации на данный счет являются профильные доклады генерального директора МАГАТЭ, а они никогда не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия, передает ТАСС.
Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона. Об этом также заявил Василий Небензя.
США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе в Иране, это является преступлением против человечества. Об этом сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.