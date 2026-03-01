Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил, что Запад пытается оправдать атаки на Иран мнимыми угрозами

Западные страны безосновательно пытаются оправдать нападения на Иран мнимыми угрозами, которые якобы исходят от ядерной программы Тегерана. Об этом в субботу, 28 февраля, высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Западные страны безосновательно пытаются оправдать нападения на Иран мнимыми угрозами, которые якобы исходят от ядерной программы Тегерана. Об этом в субботу, 28 февраля, высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— Совершенно безосновательны попытки стран Запада оправдать американо-израильскую агрессию некими мнимыми угрозами международному миру и безопасности, якобы исходящими от ядерной программы Ирана, — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном конфликту.

Дипломат добавил, что единственным источником достоверной информации на данный счет являются профильные доклады генерального директора МАГАТЭ, а они никогда не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия, передает ТАСС.

Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона. Об этом также заявил Василий Небензя.

США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе в Иране, это является преступлением против человечества. Об этом сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше