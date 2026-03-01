Рубио отменил поездку в Израиль, запланированную на 2 марта

Как писал KP.RU, 28 февраля Израиль и США начали масштабную совместную ракетную атаку на Иран. В ЦАХАЛ ее охарактеризовали как «упреждающую». Одной из целей стал город Бушер, где расположена атомная электростанция. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.