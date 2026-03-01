Рубио отменил поездку в Израиль, запланированную на 2 марта

Госсекретарь США Марко Рубио отменил запланированную поездку в Израиль, которая должна была состояться в начале марта. Об этом сообщил помощник главы американского внешнеполитического ведомства Дилан Донсон.
«В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта», — написал замруководителя пресс-службы Госдепартамента США в соцсети X.
Ранее Рубио провел личные консультации с влиятельными членами Конгресса перед началом военной операции против Ирана. По данным CBS, госсекретарь США встретился с законодателями для ознакомления их с планами Вашингтона.
Как писал KP.RU, 28 февраля Израиль и США начали масштабную совместную ракетную атаку на Иран. В ЦАХАЛ ее охарактеризовали как «упреждающую». Одной из целей стал город Бушер, где расположена атомная электростанция. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.