Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи, объявлен 40-дневный траур

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и Соединенных Штатов. Данную информацию в воскресенье, 1 марта, подтвердило государственное телевидение исламской республики.
— Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб, — сказано в сообщении.
В стране в связи с этим объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю, передает РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
Американский лидер был убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля. По его словам, большинство членов высшего руководства Ирана тоже мертвы.
Четыре члена семьи Али Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории исламской республики. Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар ранее сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Официального подтверждения данной информации нет.