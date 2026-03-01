Штаб-квартира ЦРУ США в Дубае была целью атаки Ирана

«Штаб-квартира ЦРУ в Дубае является целью ракетного удара Ирана», — говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.
Ранее погибли четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак со стороны Израиля и США. Иранская сторона уточнили, что среди погибших — дочь и внук Хаменеи.
Позже стало известно о гибели верховного лидера Ирана. Смерть Али Хаменеи была подтверждена иранским государственным телевидением.
Напомним, Иран начал серию атак на военные базы США, расположенные на территории стран Ближнего Востока. Это произошло после того как Израиль и Америка объявили стране войну.
США и Израиль также нанесли удар по начальной школе для девочек на юге Ирана. Число погибших возросло до 85 человек.