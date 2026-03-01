Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штаб-квартира ЦРУ США в Дубае была целью атаки Ирана

Штаб-квартиру ЦРУ в ОАЭ хотели атаковать иранскими ракетами.

Источник: Комсомольская правда

Целью ракетного удара Ирана была штаб-квартира Центрального разведывательного управления США в Дубае. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Штаб-квартира ЦРУ в Дубае является целью ракетного удара Ирана», — говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.

Ранее погибли четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак со стороны Израиля и США. Иранская сторона уточнили, что среди погибших — дочь и внук Хаменеи.

Позже стало известно о гибели верховного лидера Ирана. Смерть Али Хаменеи была подтверждена иранским государственным телевидением.

Напомним, Иран начал серию атак на военные базы США, расположенные на территории стран Ближнего Востока. Это произошло после того как Израиль и Америка объявили стране войну.

США и Израиль также нанесли удар по начальной школе для девочек на юге Ирана. Число погибших возросло до 85 человек.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше