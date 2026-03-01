Ричмонд
Фон дер Ляйен назначила совещание по безопасности из-за ситуации в Иране

В ЕС хотят обсудить эскалацию на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

В ЕС обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана. Это произойдёт 2 марта во время заседания коллегии по безопасности. Специальное заседание созвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Информацию об этом она разместила в социальных сетях.

«В связи со сложившейся ситуацией в Иране я созываю в понедельник специальное заседание коллегии по безопасности», — написала глава ЕК в сети Х.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Запад сознательно игнорирует информацию о гибели иранских детей и женщин в ходе атак Израиля и США.

Также она заявила, что, атаковав Иран, Израиль и США полностью игнорируют тяжелые последствия для глобальной безопасности.

Напомним, после ударов Израиля и США по югу Ирана стало известно о разрушении начальной школы для девочек. Предварительно, там погибли более 80 учениц, однако иранский МИД предполагает, что от удара по школе могли погибнуть от 150 до 160 человек.

Последние новости о том, что происходит в Иране, читайте здесь на KP.RU.

