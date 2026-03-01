В Хабаровске прошла операция «Нелегальный мигрант»

Проверено 93 объекта проживания и пребывания иностранных граждан, включая квартиры, частные дома, хостелы и общежития. Также полицейские посетили 35 мест осуществления трудовой деятельности: точки общественного питания, пекарни, промышленные и продуктовые базы, строительные объекты. Особое внимание уделялось соблюдению регионального запрета на труд мигрантов в сфере пассажирских перевозок.
Всего проверено 432 иностранца. Составлено 183 протокола об административных правонарушениях, из них 35 — в отношении юридических лиц. В отношении 23 приезжих принято решение об административном выдворении за пределы России. Установлено местонахождение 33 иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
На двух объектах строительства в Центральном районе Хабаровска выявлены восемь правонарушителей, трое из них водворены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения.
Кроме того, по материалам полиции возбуждено два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».