Эксперт Семёнов: Израиль мог объявить охоту на аятоллу Ирана Хаменеи

«Израиль, судя по всему, стремится уничтожить именно руководство Ирана. В то же время Соединённые Штаты, насколько можно судить, пока сосредоточены на нанесении ущерба военной инфраструктуре: ракетным установкам и базам. Впрочем, это мнение может быть ошибочным; не исключено, что США также рассматривают возможность ударов по штаб-квартире Верховного лидера, но утверждать это сложно», — сказал Семёнов.