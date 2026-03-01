Эксперт Семёнов: Израиль мог объявить охоту на аятоллу Ирана Хаменеи

Не исключено, что Израиль объявил охоту на Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сказал в разговоре с aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семеёнов.
Как сообщалось, Хаменеи отсутствует в Тегеране и был переведен в безопасное место в связи с израильскими авиаударами.
«Израиль, судя по всему, стремится уничтожить именно руководство Ирана. В то же время Соединённые Штаты, насколько можно судить, пока сосредоточены на нанесении ущерба военной инфраструктуре: ракетным установкам и базам. Впрочем, это мнение может быть ошибочным; не исключено, что США также рассматривают возможность ударов по штаб-квартире Верховного лидера, но утверждать это сложно», — сказал Семёнов.
Эксперт пояснил, что стремление Израиля устранить аятоллу продиктовано целью демонтировать режим Исламской Республики как таковой.
«Поскольку ресурсы Израиля ограничены и их недостаточно для полного уничтожения иранской армии в ходе прямого военного столкновения, наиболее эффективной стратегией Тель-Авиву видится “обезглавливание” руководства. Расчёт делается на то, что потеря лидера вызовет хаос, потерю контроля и внутренние мятежи», — отметил Семенов.
При этом у Ирана есть готовый сценарий на случай гибели аятоллы. В стране нет единоличного правления в чистом виде — система предусматривает немедленное назначение преемника.
«То есть существует четкий регламент. В случае гибели Верховного лидера его место временно занимает представитель Совета экспертов (органа, который избирает Верховного лидера), либо функции переходят к главе парламента и другим высокопоставленным лицам. Исламская Республика — это не просто один человек, это выстроенная системная иерархия», — подытожил Семёнов.
По данным СМИ, во время ударов Израиля по Ирану была атакована резиденция президента Масуда Пезешкиана. Журналисты сообщают, что под удар попали более 30 целей, в том числе штаб разведки КСИР и аэропорт Тегерана.
Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары по исламской республике тем, что у Вашингтона «иссякло терпение». Он обещал «сравнять с землей ракетную промышленность» Ирана. За два дня до этого прошел очередной раунд переговоров по ядерной сделке. Тегеран отверг ключевые требования Вашингтона — передать американским властям обогащенный уран и закрыть три объекта ядерной программы.
Российская Федерация и Китай потребовали срочного проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии США и Израиля против Исламской Республики Иран.
Замглавы МИД РФ Дмитрий Медведев на фоне атак США на Иран заявил, что «миротворец» Трамп показал своё лицо.