Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранские власти объявил 40-дневный траур: убит верховный лидер Али Хаменеи

В Иране объявлен 40-дневный траур по убитому верховному лидеру Али Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти объявили 40-дневный траур в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

Уточняется, что первые семь дней траура будут объявлены нерабочими днями по всей стране в знак скорби. Этот период будет посвящен памяти Хаменеи. Траурные мероприятия охватят все регионы Ирана.

Напомним, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи была подтверждена иранским государственным телевидением. Он погиб в результате авиаудара по резиденции утром 28 февраля. Хаменеи находился на своем рабочем месте и исполнял служебные обязанности в момент атаки.

Ранее KP.RU сообщал, что Али Хаменеи был одним из ключевых инициаторов исламской революции и оставался верховным лидером Ирана с 1989 года. Он занимал пост рахбара — духовного лидера Исламской Республики, который контролировал все ветви власти в стране.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
Читать дальше