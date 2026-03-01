Иранские власти объявил 40-дневный траур: убит верховный лидер Али Хаменеи

Узнать больше по теме

Биография Али Хаменеи

Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.