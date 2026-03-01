Иранские власти объявил 40-дневный траур: убит верховный лидер Али Хаменеи

Иранские власти объявили 40-дневный траур в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.
Уточняется, что первые семь дней траура будут объявлены нерабочими днями по всей стране в знак скорби. Этот период будет посвящен памяти Хаменеи. Траурные мероприятия охватят все регионы Ирана.
Напомним, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи была подтверждена иранским государственным телевидением. Он погиб в результате авиаудара по резиденции утром 28 февраля. Хаменеи находился на своем рабочем месте и исполнял служебные обязанности в момент атаки.
Ранее KP.RU сообщал, что Али Хаменеи был одним из ключевых инициаторов исламской революции и оставался верховным лидером Ирана с 1989 года. Он занимал пост рахбара — духовного лидера Исламской Республики, который контролировал все ветви власти в стране.