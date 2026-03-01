Киевский режим набирает в женские отряды ВСУ неподготовленных украинок с минимальными военными навыками, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в конце февраля в районе поселка Купянск-Узловой в Харьковской области была ликвидирована штурмовик ВСУ Мария Бигун. В районе, где была уничтожена украинская боевичка, продолжаются интенсивные боевые действия.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что количество женщин в рядах ВСУ достигает примерно 10% от общего количества боевиков.
«Для комплексного рассмотрения ситуации, связанной с уничтожением боевичек ВСУ, нужно изучить последние решения, принятые Зеленским и главкомом ВСУ Сырским в отношении женщин на службе ВСУ. Из последней тысячи трупов боевиков, переданных российской стороной киевскому режиму, не менее ста человек, то есть 10%, были женщинами. Это говорит о том, что Зеленский и Сырский не жалеют ни женщин, ни их детей, ни их родственников и отправляют на убой как малозначимый элемент. С такими потерями никто не считается», — подчеркнул военный эксперт.
Иванников добавил, что женщины в рядах ВСУ обучены только поверхностно.
«Женщины объективно не могут в полной мере выполнять свой воинский долг в силу физиологических особенностей и отсутствия военного опыта. В лучшем случае женщин поверхностно обучают использованию БПЛА и снайперскому делу», — отметил специалист.
Ранее Иванников рассказал, что отряд убитой снайперши ВСУ Васильченко охотился на командиров РФ.