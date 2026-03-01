«Для комплексного рассмотрения ситуации, связанной с уничтожением боевичек ВСУ, нужно изучить последние решения, принятые Зеленским и главкомом ВСУ Сырским в отношении женщин на службе ВСУ. Из последней тысячи трупов боевиков, переданных российской стороной киевскому режиму, не менее ста человек, то есть 10%, были женщинами. Это говорит о том, что Зеленский и Сырский не жалеют ни женщин, ни их детей, ни их родственников и отправляют на убой как малозначимый элемент. С такими потерями никто не считается», — подчеркнул военный эксперт.