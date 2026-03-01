Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 1 марта.
Овен.
Этот день станет благоприятным для обсуждения важных дел и проектов. Вам удается найти общий язык не только с единомышленниками и хорошими знакомыми, но и с недавними недоброжелателями и даже с врагами. Можете обнаружить у себя дипломатические таланты, можете помирить тех, кто в ссоре. Возможны хорошие новости на работе.
Телец.
Не спешите с утра, тогда не будет неприятных сюрпризов. Деловые переговоры пройдут успешно, вероятны приятные встречи. У вас возникнет симпатия к новым знакомым, они ответят вам взаимностью. Однако не нужно строить иллюзий, хотя обстоятельства будут к этому располагать.
Близнецы.
Сейчас предстоит преодолеть немало испытаний. Решение многих вопросов будет даваться труднее, чем обычно. Лучше рассчитывать только на свои силы, потому что люди, обещавшие помощь, будут слишком заняты, чтобы сдержать слово. В конце дня вероятны приятные известия.
Рак.
Нужно приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей. Если вы к этому готовы — действуйте и ничего не откладывайте на потом. Возможны незначительные финансовые потери. Лучше не делать покупок и не заключать сделок. Запланированные поездки займут больше времени, чем ожидали.
Лев.
Все самые ответственные дела лучше отложить на вторую половину дня. В это время, кстати, возможны и приятные известия в семье. Некоторые представители этого знака зодиака могут получить неожиданные подарки, денежные поступления. Не ссорьтесь с теми, кто ранее подставил вам плечо. Старайтесь без взаимных претензий разрешать ситуации.
Дева.
Спокойный и благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Девы, будьте внимательны, обращайте внимание на мелочи, старайтесь ничего не упустить из виду. Такой серьезный подход принесет отличные плоды. Некоторые смогут добиться большего, чем ожидали.
Весы.
Весам с трудом удастся сохранять спокойствие. Вы многое принимаете близко к сердцу, порой остро реагируете на мелочи. Но здравый смысл подсказывает, что лучше не давать волю эмоциям, действовать хладнокровно. Не исключено, что вами заинтересуются важные особы. Не тратьте сейчас больше того, что вы можете себе позволить.
Скорпион.
Легким и приятным будет начало дня у Скорпиона. Благодаря везению решится проблема, беспокоившая вас в последнее время. Можно импровизировать, особенно в делах, которые не даются сразу. Не обижайтесь на критику, в незначительных количествах сейчас она вам будет полезна, так как сдвинет процесс с мертвой точки.
Стрелец.
Начало дня будет не самым удачным, но лучше, чем вторая половина суток. Если собирались заключать договоры в этот день, перенесите встречи на утренние часы или отложите на время. Полезно будет вернуться к каким-то старым делам. Вечером старайтесь не провоцировать ссоры, чтобы не жалеть об этом позже.
Козерог.
Благоприятный день у Козерога для общения с единомышленниками. Можно обсудить новые идеи и планы на будущее, договориться о сотрудничестве. Многие представители этого знака наконец воплотят в жизнь то, что давно задумали, быстро добьются первых успехов. Увлекшись интересным делом, можете забыть об отдыхе, это не скажется позитивно на вашем самочувствии.
Водолей.
В этот день у вас появится возможность завершить давний конфликт, вы сможете помириться с человеком, которого вы когда-то обидели. Проявите инициативу, предложите новые идеи. Этот порыв оценят и домашние, и коллеги. Не исключено, что решения, принятые в этот день, положат начало каким-то серьезным переменам в жизни.
Рыбы.
Очень плодотворный день будет у Рыб. Вы сможете добиться успеха в работе, сделать много полезного для себя и окружающих — они охотно прислушаются к вам. Чтобы договориться с другими, нужно быть деликатным и тактичным. Старайтесь быть разборчивым в общении, чтобы вашей добротой не воспользовались в личных целях, пишет «Российская газета».