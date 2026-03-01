Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 марта

Очень плодотворный день будет у Рыб. Вы сможете добиться успеха в работе, сделать много полезного для себя и окружающих — они охотно прислушаются к вам. Чтобы договориться с другими, нужно быть деликатным и тактичным. Старайтесь быть разборчивым в общении, чтобы вашей добротой не воспользовались в личных целях, пишет «Российская газета».