В Хабаровском крае ускоряют стройку дороги к мосту на протоке Амурской

Работы идут круглогодично, и к концу февраля подрядчики отчитались о существенном прогрессе. Ростверк на 28-м ПК готов на 88%. Геотекстиль «Геоспан ТН80» уложен на участках 0, 24, 30 и 40 ПК — на 84%. Формирование насыпи скальным грунтом на 0, 28, 32 и 40 ПК выполнено на 85%. Погружение свай в труба-арку на 40 ПК перевалило за 80%, а монтаж двухпролётной сводчатой части арка-моста из гофрированного металла на 28 ПК также достиг 85%.