В Хабаровском крае ускоряют стройку дороги к мосту на протоке Амурской

В Хабаровском крае продолжают воплощать один из ключевых инфраструктурных проектов региона — подъездную дорогу к мосту через протоку Амурскую, сообщает КГКУ «ХАБАРОВСКУПРАВТОДОР».
Стройка ведётся в рамках нацпроекта «ИДЖ», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным (Владимир Путин), и считается стратегически важной для развития всего Дальнего Востока.
Работы идут круглогодично, и к концу февраля подрядчики отчитались о существенном прогрессе. Ростверк на 28-м ПК готов на 88%. Геотекстиль «Геоспан ТН80» уложен на участках 0, 24, 30 и 40 ПК — на 84%. Формирование насыпи скальным грунтом на 0, 28, 32 и 40 ПК выполнено на 85%. Погружение свай в труба-арку на 40 ПК перевалило за 80%, а монтаж двухпролётной сводчатой части арка-моста из гофрированного металла на 28 ПК также достиг 85%.
Строительство ведётся вахтовым методом в две смены. Ночью специалисты на 28-м ПК параллельно отсыпают насыпь скальным грунтом и монтируют сводчатую часть конструкции — темп держат уверенный. Всего задействовано 148 человек и 116 единиц техники, что позволяет выполнять работы без простоев и с соблюдением технологических графиков.
Финансирование в текущем году составляет почти 1,122 млрд рублей: 1,05 млрд поступает из федерального бюджета, свыше 71,4 млн рублей — из регионального. Для объекта, который должен связать транспортные направления и повысить надёжность логистики, такие вложения выглядят не тратой, а инвестицией в долговременную устойчивость края.