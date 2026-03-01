Ричмонд
Трамп назвал кандидатов на пост главы Ирана после гибели Хаменеи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 28 февраля, сообщил, что имеет представление о том, кого хотел бы видеть во главе Ирана после гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

— Да, думаю, да. Есть несколько хороших кандидатов, — сказал он в ответ на вопрос канала CBS о том, есть ли в Иране кто-то, кого он хотел бы видеть во главе страны.

Гибель Хаменеи ранее подтвердило гостелевидение Ирана.

Соединенные Штаты Америки опасаются рассматривать кандидатуру сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в качестве якобы нового главы Ирана на фоне ударов по этой стране. Об этом написало британское издание Telegraph. Отмечается, что политическая проницательность Пехлеви ставится Штатами под сомнение, а некоторые иранцы обвиняют его в том, что он подвергает опасности жизни людей, которые находятся за границей.

Дональд Трамп ранее сообщил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.

