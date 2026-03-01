В торговом центре подростки матерятся, воруют и пьют, вмешалась полиция

Как рассказали сотрудники, подростки ведут себя всё наглее: они залезали за ресепшен студии печати, включали верхние обогреватели, снимали заглушки с розеток, чтобы зарядить телефоны. У кофейного аппарата они разбрасывают стаканчики и салфетки, оставляя после себя беспорядок. Охрана в здании отсутствует, а группа быстрого реагирования лишь выводит нарушителей на улицу, но те возвращаются снова.