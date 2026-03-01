Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В торговом центре подростки матерятся, воруют и пьют, вмешалась полиция

Несовершеннолетние три месяца безнаказанно нарушают порядок в ТЦ «Домовой».

Источник: Telegram-канал DPS VL

Сотрудники торгового центра «Домовой» на улице Нейбута во Владивостоке пожаловались на группу подростков, которые на протяжении трёх месяцев систематически нарушают общественный порядок. По словам очевидцев, несовершеннолетние громко матерятся, воруют еду в супермаркете, распивают спиртное и мусорят. Ситуацией уже заинтересовалась полиция.

Как рассказали сотрудники, подростки ведут себя всё наглее: они залезали за ресепшен студии печати, включали верхние обогреватели, снимали заглушки с розеток, чтобы зарядить телефоны. У кофейного аппарата они разбрасывают стаканчики и салфетки, оставляя после себя беспорядок. Охрана в здании отсутствует, а группа быстрого реагирования лишь выводит нарушителей на улицу, но те возвращаются снова.

Особое возмущение вызывает безнаказанность компании. По словам очевидцев, одного из подростков ранее поймали на краже в небольшом магазине, однако он хвастался, что его «отмазал отец». Чувствуя вседозволенность, молодые люди ведут себя агрессивно и не реагируют на замечания.

В ситуацию вмешалась полиция. В пресс-службе краевого УМВД сообщили, что сотрудники Ленинского отдела проводят проверку, устанавливают личности всех участников группы. По её результатам будет принято законное решение — несовершеннолетние и их родители могут быть привлечены к административной ответственности.