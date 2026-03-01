МИД РФ: Москва требует вернуться к дипломатическому урегулированию вокруг Ирана

«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — сказано в заявлении.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
Тем временем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назначила совещание по безопасности из-за ситуации в Иране. Оно пройдет в понедельник 2 марта.
Ранее президент США Дональд Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.
