МИД РФ: Москва требует вернуться к дипломатическому урегулированию вокруг Ирана

Российский МИД опубликовал заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Москва требует вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом сказано в заявлении российского МИД. Документ опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства и доступен здесь.

«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — сказано в заявлении.

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.

Тем временем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назначила совещание по безопасности из-за ситуации в Иране. Оно пройдет в понедельник 2 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.

Последние новости о том, что происходит в Иране, читайте здесь на KP.RU.

