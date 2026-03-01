До −15 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 1 марта

До −13, −15 градусов ожидается в Иркутске в первый день календарной весны, 1 марта. Синоптики прогнозируют переменную облачность, слабый снег. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщает Иркутский гидрометцентр.