До −15 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 1 марта

Синоптики прогнозируют переменную облачность, слабый снег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До −13, −15 градусов ожидается в Иркутске в первый день календарной весны, 1 марта. Синоптики прогнозируют переменную облачность, слабый снег. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщает Иркутский гидрометцентр.

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Температура −13,-18 градусов, при облачной погоде −21,-26 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывы могут достигать до 15 м/с. Температура −17,-22 градусов.