В РФ с помощью фотовидеокамер выписали штрафы почти на 206 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Водители в 2025 году получили штрафы за нарушения правил дорожного движения, выписанные по данным с камер фотовидеофиксации, на общую сумму около 206 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель 2024 года. Эта сумма стала рекордной за последние годы, следует из статистики Госавтоинспекции, которую изучил ТАСС.
Всего в 2025 году с помощью данных с фотовидеокамер вынесли более 214 млн постановлений на сумму почти 206 млрд рублей, на конец года из них было выплачено почти 153 млрд. В 2024 году сумма штрафов по данным с камер превысила 149 млрд рублей, было открыто почти 237 млн административных дел. Из них оплачено штрафов почти на 85 млрд рублей.
В 2023 году с помощью камер было вынесено 220,9 млн постановлений о штрафах на сумму почти 140,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 76,5 млрд рублей. В 2022 году количество постановлений составило 183,5 млн на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплатили на конец года чуть больше половины — 64,5 млрд рублей. В 2021 году сумма выписанных штрафов составила 104,1 млрд рублей (160,7 тыс. постановлений), в 2020 году — 94,2 млрд рублей (145,5 тыс. постановлений), 2019 году — 82,8 млрд рублей (122,1 тыс. постановлений). Таким образом, в прошлом году сумма выписанных по данным с камер штрафов стала рекордной за последние годы.