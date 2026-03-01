В РФ с помощью фотовидеокамер выписали штрафы почти на 206 млрд рублей

В 2023 году с помощью камер было вынесено 220,9 млн постановлений о штрафах на сумму почти 140,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 76,5 млрд рублей. В 2022 году количество постановлений составило 183,5 млн на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплатили на конец года чуть больше половины — 64,5 млрд рублей. В 2021 году сумма выписанных штрафов составила 104,1 млрд рублей (160,7 тыс. постановлений), в 2020 году — 94,2 млрд рублей (145,5 тыс. постановлений), 2019 году — 82,8 млрд рублей (122,1 тыс. постановлений). Таким образом, в прошлом году сумма выписанных по данным с камер штрафов стала рекордной за последние годы.