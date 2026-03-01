Ричмонд
Мясо, колбаса и детское питание: в России началась обязательная маркировка в системе «Честный знак»

В России 1 марта стартовала обязательная маркировка мяса и колбасы.

Источник: Комсомольская правда

В России 1 марта 2026 года стартовала обязательная маркировка в системе «Честный знак» мяса и колбасных изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию, включая колбасные изделия, субпродукты, продукцию из мяса птицы, упакованных в потребительскую упаковку», — говорится в сообщении.

Также маркировка будет на продуктах для детского питания. Это позволит уменьшить незаконный оборот и обеспечить потребителей необходимой информацией о товаре. Проверить его легальность через мобильное приложение «Честный знак».

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года в России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». В этот список добавлены зерновые продукты для завтрака, мед, макароны и картофель быстрого приготовления.