Стали известны подробности гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе в субботу, 28 февраля, ранним утром. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство Tasnim.
— Верховный лидер в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем месте работы. Эта подлая атака произошла в первые часы утра субботы, — сказано в статье.
Государственное телевидение Ирана ранее подтвердило, что Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и Соединенных Штатов.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
Американский лидер был убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля. По его словам, большинство членов высшего руководства Ирана тоже мертвы.
Четыре члена семьи Али Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории исламской республики. Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар ранее сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Официального подтверждения данной информации нет.