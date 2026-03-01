Ричмонд
Диетолог Кованова сказала, какие конфеты помогают работе мозга

Диетолог-нутрициолог Кованова рассказала, на что обращать внимание в составе конфет, чтобы они дали максимальную пользу организму.

Источник: Аргументы и факты

Утверждение о том, что шоколад полезен для работы мозга, не миф, но речь именно о шоколаде с содержанием более 70% какао. Об этом aif.ru заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Хороших состав — это какао-масла, эмульгатор — лецитин и натуральный ванилин. Шоколад предпочтительнее от 70% содержания какао. Такие конфеты можно всем, содержание в какао вещества теобромина мягко стимулирует нервную систему и способсвует поддержанию концентарции. Поэтому и говорят — поешь шоколада, чтобы мозг начал работать», — отметила Кованова.

Диетолог рекомендовала есть не больше двух-трех шоколадных конфет в день. Такая норма не принесет вреда фигуре и здоровью.

Ранее диетолог Анна Белоусова назвала главную опасность готовой еды из супермаркета.