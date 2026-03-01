Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыли тайные склады НАТО: ВС РФ подошли к Краматорску для точных ударов

Российские военные впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией. Что стало целью ударов — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru раскрыл возможные места ударов.

Напомним, военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские военные впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией, атака пришлась на северо-восточные окраины города — возле поселка Беленькое.

Матвийчук, комментируя эти удары, отметил, что дальнобойная российская артиллерия стреляет на расстояние до 20 км, что говорит о значительном приближении российских военных к Краматорску.

«Российские военные подошли на такое расстояние, что имеют возможность основным калибром поражать военные объекты Краматорска. Это могут быть передовые пункты базирования ВСУ и пункты управления ВСУ, а также огневые позиции минометов и артиллерии. Вообще артиллерия обычно разрушает фортификационные сооружения, наносит поражение живой силе и укрытой технике», — пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что российская разведка захватила карты Краматорска с тайным оружием НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше