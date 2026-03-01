Раскрыли тайные склады НАТО: ВС РФ подошли к Краматорску для точных ударов

«Российские военные подошли на такое расстояние, что имеют возможность основным калибром поражать военные объекты Краматорска. Это могут быть передовые пункты базирования ВСУ и пункты управления ВСУ, а также огневые позиции минометов и артиллерии. Вообще артиллерия обычно разрушает фортификационные сооружения, наносит поражение живой силе и укрытой технике», — пояснил военный эксперт.