Раскрыли тайные склады НАТО: ВС РФ подошли к Краматорску для точных ударов

Российские военные впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru раскрыл возможные места ударов.
Напомним, военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские военные впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией, атака пришлась на северо-восточные окраины города — возле поселка Беленькое.
Матвийчук, комментируя эти удары, отметил, что дальнобойная российская артиллерия стреляет на расстояние до 20 км, что говорит о значительном приближении российских военных к Краматорску.
«Российские военные подошли на такое расстояние, что имеют возможность основным калибром поражать военные объекты Краматорска. Это могут быть передовые пункты базирования ВСУ и пункты управления ВСУ, а также огневые позиции минометов и артиллерии. Вообще артиллерия обычно разрушает фортификационные сооружения, наносит поражение живой силе и укрытой технике», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что российская разведка захватила карты Краматорска с тайным оружием НАТО.