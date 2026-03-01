Ричмонд
Fars: целью ракетного удара Ирана в Дубае была штаб-квартира ЦРУ

США и Израиль атаковали Иран, целью ответного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления, сообщает Fars.

Источник: Аргументы и факты

Целью ракетного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов, сообщает Fars.

«Сообщается, что штаб-квартира ЦРУ в Дубае является целью ракетного удара Ирана», — сказано в материале.

Израиль и Вашингтон нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Иранская сторона начала ответную операцию.

В МИД Ирана призвали иранских граждан покинуть Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию в связи с ответными ударами по американским военным базам. Кроме того, ракетной атаке со стороны Ирана подвергся израильский Тель-Авив.

В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранские власти объявили 40-дневный траур.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров.

