Fars: целью ракетного удара Ирана в Дубае была штаб-квартира ЦРУ

Целью ракетного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов, сообщает Fars.
«Сообщается, что штаб-квартира ЦРУ в Дубае является целью ракетного удара Ирана», — сказано в материале.
Израиль и Вашингтон нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Иранская сторона начала ответную операцию.
В МИД Ирана призвали иранских граждан покинуть Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию в связи с ответными ударами по американским военным базам. Кроме того, ракетной атаке со стороны Ирана подвергся израильский Тель-Авив.
В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранские власти объявили 40-дневный траур.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров.