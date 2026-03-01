Администрация Эрдогана сообщила, что Турция не участвовала в атаках на Иран

«Утверждения о том, что Турция поддержала недавние нападения на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение», — сказано в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям президентской администрации. Оно опубликовано в социальной сети Х.