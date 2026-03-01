Администрация Эрдогана сообщила, что Турция не участвовала в атаках на Иран

Турция не поддерживала атаки США и Израиля на Иран, заявили в администрации президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Утверждения о том, что Турция поддержала недавние нападения на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение», — сказано в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям президентской администрации. Оно опубликовано в социальной сети Х.
Накануне Эрдоган заявил, что Турция сильно разочарована и обеспокоена совместными ударами США и Израиля по Ирану.
Ранее Минобороны Турции опровергло сообщения зарубежных СМИ о якобы готовящемся вторжении на территорию Ирана в случае возможной атаки со стороны США.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
