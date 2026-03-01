Богослов и революционер: жизненный путь аятоллы Али Хаменеи

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 1 марта стало известно о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Ему было 86 лет.
Происхождение, образование.
Али Хаменеи родился 17 июля 1939 году в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана (в одном из интервью сказал, что, несмотря на дату рождения в свидетельстве, родился он в апреле). Полное имя — Сейед Али Хосейни Хаменеи, титул сейед означает, что родословная ведется от пророка Мухаммеда. Его отец — этнический азербайджанец Джавад Хусейни Хаменеи — был известным богословом, носил титул аятоллы (один их высших духовных титулов у мусульман-шиитов).
После окончания исламской школы в Мешхеде в 1957 году Али Хаменеи поступил в семинарию в городе Эн-Наджаф в Ираке. Но вскоре, следуя воле отца, вернулся в Иран. Учился в семинарии в Куме (в северной части страны), где одним из его преподавателей был аятолла Рухолла Хомейни. В 1964 году Хаменеи был вынужден прервать учебу и вернуться в Мешхед, чтобы заботиться о заболевшем отце. Преподавал в местной семинарии, читал проповеди, в которых критиковал прозападную политику шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (возглавлял страну с 1941 года).
Участие в антишахском движении.
В 1962 году Хаменеи присоединился к возглавляемому Рухоллой Хомейни антишахскому движению. За антиправительственную деятельность неоднократно подвергался арестам. В 1972—1975 годах читал лекции в учебных заведениях Мешхеда. Его слушателями были тысячи революционно настроенных граждан. Зимой 1975 года Али Хаменеи был арестован в шестой раз, провел в тюрьме год, затем был выслан в город Ираншахр на юго-востоке страны. В 1978 году ему было разрешено вернуться в Мешхед. В январе 1979 года аятолла Хомейни включил его в состав Исламского революционного совета — структуры, созданной для управления Исламской революцией (1978−1979) и фактически ставшей альтернативным правительству центром власти.
После победы Исламской революции.
После провозглашения в апреле 1979 года Исламской Республики Иран Хаменеи занимался формированием Корпуса стражей исламской революции (КСИР, учрежден в мае 1979 года) — военно-политического подразделения, исполняющего функции вооруженных сил, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. С декабря 1979 по февраль 1980 года был его командующим и одновременно заместителем министра обороны. В январе 1980 года Рухолла Хомейни, занявший пост высшего руководителя ИРИ и получивший титул великого аятоллы, назначил его руководителем пятничных молитв (намазов) в мечети Тегеранского университета. Эти намазы сочетали в себе как исламские проповеди, так и пропагандистские тезисы, характерные для массовых политических митингов. В феврале 1980 года Хаменеи был избран депутатом Меджлиса (парламента) от Тегерана. После начала Ирано-иракской войны (1980−1988 годах) он был назначен представителем Хомейни в Высшем совете обороны, ответственным за выработку политики в сфере обороны и безопасности. В этом качестве неоднократно выезжал на фронт, выступал перед военнослужащими, участвовал в разработке военных операций.
Летом 1981 года Али Хаменеи был ранен в результате покушения, организованного членами леворадикальной партизанской организации «Моджахедин-е Халк» (организация моджахедов иранского народа), ведущими вооруженную борьбу против нового иранского режима. Во время выступления в мечети им. Абузара в Тегеране рядом с Хаменеи разорвалась спрятанная в магнитофоне бомба, Хаменеи получил ранения правой руки.
Президент Ирана.
В том же году Хаменеи, поддерживаемый КСИР и иранским духовенством, баллотировался на внеочередных президентских выборах. Они проводились после гибели президента (второе лицо в Иране после высшего руководителя) Мохаммада Али Раджаи в результате взрыва, осуществленного «Моджахедин-е Халк». Изначально Хомейни полагал, что президентом может быть только светский политик, но ввиду широкой популярности Хаменеи и сложной внутриполитической обстановки согласился с его кандидатурой. Хаменеи одержал победу на выборах (набрал более 95% голосов). На второй срок он был переизбран в 1985 году (получил свыше 85% голосов). В период его президентства КСИР превратился из народного ополчения в элитную гвардию, поддержка Хаменеи среди военных расширилась, и его положение в стране укрепилось.
После ухода с поста президента.
После окончания президентского срока в 1989 году Али Хаменеи был назначен председателем Совета по определению целесообразности принимаемых решений. Это важный консультативный орган при руководителе ИРИ, призванный помогать ему контролировать деятельность правительства и администрацию президента. Таким образом, Хаменеи получил фактический контроль за исполнительной властью.
К концу 1980-х годов здоровье Рухоллы Хомейни ухудшилось и встал вопрос о его преемнике на посту главы государства. Хомейни инициировал принятие поправки в конституцию, разрешающей претендовать на высший государственный пост не только лицам, имеющим титул аятоллы, как было записано в редакции 1979 года, но и «любому эксперту в исламском праве, обладающему приемлемыми управленческими умениями». Таким образом, Али Хаменеи, который к тому моменту носил титул ходжат-оль-эслам (рангом ниже аятоллы), мог претендовать на пост лидера страны.
Во главе страны.
После смерти Хомейни в июне 1989 года Совет экспертов, орган, который назначает высших должностных лиц ИРИ, избрал Хаменеи новым духовным лидером (за него проголосовали 60 из 74 участников заседания). Вступив в должность, Хаменеи провел референдум о внесении поправок в конституцию. Руководителю ИРИ была передана часть президентских полномочий, связанных с контролем работы вооруженных сил, парламента, правительства, полиции, судебной системы, СМИ. С 1994 года Али Хаменеи носил титул великого аятоллы.
Политологи характеризовали Хаменеи как «великого мастера политического балансирования», но отмечают, что он «неизменно предпочитает консерваторов реформаторам». Его также называют символом противостояния Ирана с США и Израилем. По словам Хаменеи, США, которым присущи «подлость и зло», «представляют угрозу миру и безопасности во всем мире» (в июне 2019 года на фоне обострения американо-иранских отношений против Хаменеи были введены американские санкции). Вместе с тем именно он дал «зеленый свет» переговорам с Вашингтоном по иранской ядерной программе, несмотря на сопротивление части иранского истеблишмента. Их результатом стало соглашение, заключенное с международными посредниками в 2015 году, об отмене санкций в обмен на обязательство Тегерана обеспечить мирный характер его ядерной программы (выполнение остановлено после выхода из него США в 2018 году). Израиль он рассматривал как незаконный оккупационный «злонамеренный» режим. Хаменеи поддерживал приватизацию в экономике. Помимо этого он считал необходимым развитие научного знания. Так, Хаменеи был среди первых представителей исламского духовенства, одобривших исследования в области стволовых клеток и терапевтического клонирования. В качестве духовного лидера ИРИ Хаменеи редко выступает перед СМИ. Однако он регулярно участвовал во встречах ведущих религиозных деятелей, иногда в пятничных молитвах или поминальных церемониях.
Личные сведения.
Хаменеи — автор книг и исследований, наиболее известные из них: «Общий план исламского мышления в Коране»; «О глубине намаза»; «К вопросу о терпении».
Владел арабским и азербайджанским языками.
Был женат с 1964 года на Мансуре Ходжасте Багерзаде. У них шестеро детей.