Богослов и революционер: жизненный путь аятоллы Али Хаменеи

Политологи характеризовали Хаменеи как «великого мастера политического балансирования», но отмечают, что он «неизменно предпочитает консерваторов реформаторам». Его также называют символом противостояния Ирана с США и Израилем. По словам Хаменеи, США, которым присущи «подлость и зло», «представляют угрозу миру и безопасности во всем мире» (в июне 2019 года на фоне обострения американо-иранских отношений против Хаменеи были введены американские санкции). Вместе с тем именно он дал «зеленый свет» переговорам с Вашингтоном по иранской ядерной программе, несмотря на сопротивление части иранского истеблишмента. Их результатом стало соглашение, заключенное с международными посредниками в 2015 году, об отмене санкций в обмен на обязательство Тегерана обеспечить мирный характер его ядерной программы (выполнение остановлено после выхода из него США в 2018 году). Израиль он рассматривал как незаконный оккупационный «злонамеренный» режим. Хаменеи поддерживал приватизацию в экономике. Помимо этого он считал необходимым развитие научного знания. Так, Хаменеи был среди первых представителей исламского духовенства, одобривших исследования в области стволовых клеток и терапевтического клонирования. В качестве духовного лидера ИРИ Хаменеи редко выступает перед СМИ. Однако он регулярно участвовал во встречах ведущих религиозных деятелей, иногда в пятничных молитвах или поминальных церемониях.