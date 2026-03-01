Вирусолог Аграновский оценил угрозу для россиян от вируса с кровью из глаз

По словам исследователя Боско Атукватсе, большинство людей, которых видели в пещере, не носили масок, перчаток или других средств защиты и находились в непосредственной близости от летучих мышей. Одним из характерных симптомов заболевания являются кровотечения из глаз, десен и других частей тела.