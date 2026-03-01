Вирусолог Аграновский оценил угрозу для россиян от вируса с кровью из глаз

Россиянам нужно быть предельно осторожными при посещении мест, где находятся эпицентры смертельной марбургской геморрагической лихорадки, предупредил в беседе с aif.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Напомним, ученые обнаружили в Уганде пещеру с зараженными смертельным вирусом Марбург летучими мышами. Команда из проекта «Львы Кьямбуры» несколько месяцев наблюдала за пещерой и выяснила, что место посетили 400 групп туристов, а больных мышей ели разные дикие животные.
По словам исследователя Боско Атукватсе, большинство людей, которых видели в пещере, не носили масок, перчаток или других средств защиты и находились в непосредственной близости от летучих мышей. Одним из характерных симптомов заболевания являются кровотечения из глаз, десен и других частей тела.
«Это весьма опасный вирус, высока вероятность летального исхода. Нужно быть предельно осторожными при поездках в районы, где есть лихорадка Марбург. Но, к счастью, лихорадка не передается по воздуху, поэтому не может стать основой для новой эпидемии», — отметил врач.
Вирус может передаваться от человека к человеку при контакте с телесными жидкостями и выделениями (слюна, пот, слезы, рвотные массы и так далее). Вирус проникает в организм через слизистые оболочки или поврежденную кожу.
Также заразиться можно при употреблении продуктов, загрязненных выделениями зараженных летучих мышей, при употреблении мяса зараженных животных, при контактах с телами зараженных умерших.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский назвал главные симптомы лихорадки.