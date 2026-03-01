КСИР Ирана анонсировал самую мощную наступательную операцию против США и Израиля

Корпус стражей исламской революции Ирана анонсировал проведение «самой мощной наступательной операции» против Израиля и американских баз в ближайшие минуты. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи является преступлением, которое не останется без ответа. Он подчеркнул, что это откроет новую страницу в истории исламского мира.
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Его смерть была официально подтверждена иранским государственным телевидением. Он был убит в результате авиаудара по своей резиденции утром 28 февраля, находясь на рабочем месте.
В связи с его смертью в Иране был объявлен 40-дневный траур. В первые семь дней траура по всей стране будут нерабочими днями, а этот период будет посвящен памяти Хаменеи. Траурные мероприятия охватят все регионы страны.