Эксперт Ямбург: качество обучения в школах не зависит от дат каникул

По его словам, гораздо важнее содержательное наполнение каникулярного времени. «Каникулы используются в познавательных целях. Каникулы — это не то, когда ребенок лежит на спине, включил телевизор или гаджет, и больше ничего. Каникулы должны быть активными: развивать и тело, и душу, и мозги. Так что, каникулы — это продолжение образования, просто в другой форме», — заключил эксперт.