Эксперт Ямбург: качество обучения в школах не зависит от дат каникул

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сроки проведения школьных каникул напрямую не влияют на качество обучения детей. Об этом сообщил ТАСС заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб сообщил ТАСС о том, что весенние школьные каникулы было бы целесообразно назначать с 23 февраля по 9 марта. По его мнению, такой график был бы удобен для родителей, которые часто берут отгулы на эти даты, присоединяя их к праздничным дням.
«Конечно, нет. Прямой зависимости здесь никакой нет. Это зависит от того, какие нагрузки дает школа, как планируются учебные планы и содержание учебной деятельности», — сказал Ямбург, отвечая на вопрос о возможном влиянии переноса каникул на успеваемость школьников.
Ямбург, который руководит школой уже 50 лет, отметил, что школы имеют возможность гибко подходить к планированию каникул. «Есть школы, где каждые три месяца объявляются каникулы, чтобы дети передохнули, справились со стрессами, неизбежными при школьном обучении», — пояснил он.
По его словам, гораздо важнее содержательное наполнение каникулярного времени. «Каникулы используются в познавательных целях. Каникулы — это не то, когда ребенок лежит на спине, включил телевизор или гаджет, и больше ничего. Каникулы должны быть активными: развивать и тело, и душу, и мозги. Так что, каникулы — это продолжение образования, просто в другой форме», — заключил эксперт.