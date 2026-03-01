Омичей крайне возмутил водитель, выбросивший мусор на дорогу

Жителей Омска крайне возмутил поступок автомобилиста, который выбросил две жестяные банки из-под напитков прямо на вычищенную от снега площадку перед домами в частном секторе. Видео с инцидентом вирусится в омских социальных сетях и вызывает массу негативных комментариев в адрес водителя.
Видеозапись с автомобильного регистратора уже сутки не дает покоя жителям Омска. На опубликованной в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть» записи видно, как из стоящей на светофоре машины вылетают поочередно две пустых банки из-под какого-то напитка. Причем, водитель автомобиля выбрасывает их на расчищенную от снега площадку перед частным домом.
«Потом задаем вопросы: почему город в таком состоянии? Видимо, довезти мусор до ближайшей урны — задача непосильная», — комментирует происходящее автор поста.
Многочисленные комментаторы инцидента оказались не столь деликатными — омича, выкинувшего банки, назвали «свиньей» и попросили у городских властей наказать солидным штрафом водителя. Добавим, что пост набрал за 12 часов более двухсот негативных эмодзи и более сорока возмущенных комментариев.
