Омичей крайне возмутил водитель, выбросивший мусор на дорогу

Видеозапись с автомобильного регистратора уже сутки не дает покоя жителям Омска. На опубликованной в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть» записи видно, как из стоящей на светофоре машины вылетают поочередно две пустых банки из-под какого-то напитка. Причем, водитель автомобиля выбрасывает их на расчищенную от снега площадку перед частным домом.