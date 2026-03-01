Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей крайне возмутил водитель, выбросивший мусор на дорогу

Жители города назвали поступок свинским и призвали наказать виновника большим штрафом.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Омска крайне возмутил поступок автомобилиста, который выбросил две жестяные банки из-под напитков прямо на вычищенную от снега площадку перед домами в частном секторе. Видео с инцидентом вирусится в омских социальных сетях и вызывает массу негативных комментариев в адрес водителя.

Видеозапись с автомобильного регистратора уже сутки не дает покоя жителям Омска. На опубликованной в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть» записи видно, как из стоящей на светофоре машины вылетают поочередно две пустых банки из-под какого-то напитка. Причем, водитель автомобиля выбрасывает их на расчищенную от снега площадку перед частным домом.

«Потом задаем вопросы: почему город в таком состоянии? Видимо, довезти мусор до ближайшей урны — задача непосильная», — комментирует происходящее автор поста.

Многочисленные комментаторы инцидента оказались не столь деликатными — омича, выкинувшего банки, назвали «свиньей» и попросили у городских властей наказать солидным штрафом водителя. Добавим, что пост набрал за 12 часов более двухсот негативных эмодзи и более сорока возмущенных комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Семилетний мальчик попал в больницу после наезда «Лады Приоры» в Исилькуле.