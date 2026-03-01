Вирусолог объяснил, как передается новый смертельный вирус с кровью из глаз

Смертельный вирус Марбург, источник которого обнаружили в пещере в Африке, передается через биологические жидкости, сообщил в беседе с aif.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Напомним, ученые случайно обнаружили в Уганде пещеру с зараженными смертельным вирусом Марбург летучими мышами. Исследователи из проекта «Львы Кьямбуры» несколько месяцев наблюдали за пещерой и выяснили, что место посетили около 400 туристических групп, а больных мышей ели разные дикие животные.
Отмечается, что одним из характерных симптомов заболевания являются кровотечения из глаз, десен и других частей тела.
«Вирус при этом не может стать основой для эпидемии, он передается не воздушным путем, а через биологические жидкости, при тесных контактах. Такие заболевания имеют ограниченное хождение», — пояснил эксперт.
Чаще всего, по словам специалистов, заражение происходит при тесном контакте с больным человеком. Вирус попадает в организм через слизистые оболочки или поврежденную кожу.
Особенно высок риск заражения в медицинских учреждениях, если не соблюдаются меры предосторожности.
Среди симптомов высокая температура, сильные головные боли, кровотечения из носа, десен, глаз и других органов, слабость, боли в челюсти.
Ранее вирусолог Зуев оценил опасность завезенной в РФ лихорадки чикунгунья.