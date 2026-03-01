Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис президента Ирана: Гибель Хаменеи не останется без ответа

Гибель верховного лидера Ирана не останется без ответа, заявили в офисе президента республики.

Источник: Комсомольская правда

Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется без ответа, об этом сказано в заявлении, обнародованном офисом президента этой страны.

«Это большое преступление ни за что не останется без ответа… Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — сказано в документе.

В то же время элитные части иранских вооружённых сил КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявили о намерении отомстить за гибель Хаменеи.

«Мы решительно отомстим убийцам за гибель верховного лидера Ирана», — цитирует агентство IRNA заявление КСИР.

Напомним, гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи подтверждена сообщением государственного телевидения Ирана. Уточняется, что в момент гибели Хаменеи «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».

Также сообщалось, что зять и невестка верховного лидера Ирана погибли в результате атак на страну. Позже стало известно о гибели дочери и внука Хаменеи.

Последние новости о том, что происходит в Иране, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше