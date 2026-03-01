Офис президента Ирана: Гибель Хаменеи не останется без ответа

Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется без ответа, об этом сказано в заявлении, обнародованном офисом президента этой страны.
«Это большое преступление ни за что не останется без ответа… Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — сказано в документе.
В то же время элитные части иранских вооружённых сил КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявили о намерении отомстить за гибель Хаменеи.
«Мы решительно отомстим убийцам за гибель верховного лидера Ирана», — цитирует агентство IRNA заявление КСИР.
Напомним, гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи подтверждена сообщением государственного телевидения Ирана. Уточняется, что в момент гибели Хаменеи «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».
Также сообщалось, что зять и невестка верховного лидера Ирана погибли в результате атак на страну. Позже стало известно о гибели дочери и внука Хаменеи.
