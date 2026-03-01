Вылет рейса из Москвы в Братск 1 марта задержали из-за непогоды

Утром 1 марта в Домодедово задержали вылет рейса самолета, следующего в Братск. Причина — метеоусловия в аэропорту назначения. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе аэропорта Братска.
— По метеоусловиям Братска рейс из Москвы задерживается с прибытием до 12:30 по местному времени, — говорится в сообщении.
Вылет обратного рейса в Домодедово предварительно запланирован на 13:30 по местному времени. Пассажиров, ожидающих вылета в аэровокзале, обеспечат услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний.