Быстрый ответ и паника ВС США: атака на Иран пошла по неожиданному сценарию

Тишина на Ближнем Востоке отменяется: Иран нанес обещанный массированный удар по американским объектам в ответ на агрессию Израиля и США. Взрывы прогремели в Катаре, Кувейте и ОАЭ, однако эпицентром возмездия стал Бахрейн, где расположена база Пятого флота США. В сеть уже попали кадры, снятые очевидцами в момент удара — они демонстрируют настоящий ужас, охвативший американских военных.
«О, черт!»: момент удара попал на видео.
Иранское информационное агентство IRNA опубликовало эксклюзивные кадры, которые мгновенно разлетелись по соцсетям. На видео, обнаруженном aif.ru, запечатлен момент прямого попадания иранской ракеты по объектам США в Бахрейне.
«Паника американских моряков после попадания иранских ракет по базе США в Бахрейне», — говорится в посте, сопровождающем шокирующие кадры.
На записи видно, как человек в форме, предположительно, военнослужащий США, снимает происходящее из окна. В тот момент, когда ракета достигает цели и раздается мощный взрыв, оператор в ужасе отбегает от окна с криками: «О, черт!». Спустя мгновение он все же решается вернуться, чтобы запечатлеть место прилета и столб дыма. На фоне отчетливо слышны звуки пронзительных сирен, разносящихся по базе.
Эти кадры стали первым визуальным подтверждением того, насколько серьезным оказался ответ Тегерана. Паника среди моряков Пятого флота — яркая иллюстрация того, что иранские ракеты достигли цели.
Что именно поражено на базе Пятого флота?
Ситуация в Бахрейне, по данным местных СМИ, сложилась наиболее серьезная. Несколько ракет поразили центр обслуживания Пятого флота США. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru проанализировал вероятные цели иранской атаки. По его словам, удар был тщательно спланирован и направлен не столько на уничтожение кораблей (которые, скорее всего, успели вывести в море), сколько на поражение нервной системы флота — штаба и узлов связи.
«Здесь очевидно: если это флот, значит, присутствует управление флотом. Соответственно, есть средства связи. Поэтому целились по штабу», — сказал Дандыкин.
Эксперт также допустил, что Иран целился в подземные командные пункты, применив для этого не только баллистические ракеты с мощными боеголовками (до 1000 кг), но и беспилотники.
«К тому же Тегеран обладает достаточно серьезными возможностями беспилотной авиации. Поэтому летят не только ракеты, но и БПЛА… Судя по всему, была применена баллистика. Ясность скоро будет», — отметил Дандыкин.
Кровь за кровь: хроника возмездия.
Напомним, что ответный удар Ирана стал зеркальным ответом на удары Израиля по Ирану. В субботу, 28 февраля, Израиль при поддержке США нанес удар по объектам в Иране. Операция под кодовым названием «Щит Иегуды» поразила район проспекта Данешгах и местность Джомхури в Тегеране. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало совместной израильско-американской операции, сделав громкое заявление: «Бомбы будут падать везде».
Однако в Иране не стали ждать, пока угроза станет тотальной. В Генштабе ВС Ирана заранее предупреждали: военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, станет целью.
Уничтожить Иран как государство: первоначальный план.
Политолог Владимир Шаповалов назвал главную цель атаки — устранение руководства и уничтожение Ирана как суверенного государства.
«Ее цель ясна — устранение руководства Ирана и, как следствие, уничтожение Ирана как государства», — пояснил Шаповалов.
По его словам, план Вашингтона и Тель-Авива заключался в том, чтобы спровоцировать хаос и запустить «ливийский сценарий» — разрушение страны через междоусобные войны. Эксперт также подчеркнул, что США принимали непосредственное участие в нанесении первого удара, так как Израиль не обладает полной субъектностью в международных отношениях и действует только с одобрения Вашингтона.
Хаос в стане союзников.
Теперь, когда иранские ракеты упали на объекты Пятого флота, а в соцсетях расходятся видео с криками «О, черт!» в исполнении американских моряков, риторика может кардинально измениться. В самом Иране уже приняты меры безопасности: верховный лидер Али Хаменеи был срочно эвакуирован из Тегерана в безопасное место, президент Масуд Пезешкиан не пострадал.
Ранее США и Израиль уже нападали на Иран. В июне 2025 года в рамках 12-дневной войны они сбрасывали бомбы на объекты, которые называли ядерными. Однако нынешний виток эскалации отличается скоростью реакции Тегерана и его готовностью бить не по второстепенным целям, а прямо по базе Пятого флота — главному форпосту США в регионе.
Ближний Восток снова горит, и на этот раз огонь добрался до самого сердца американского военного присутствия в Заливе.