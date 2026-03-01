Быстрый ответ и паника ВС США: атака на Иран пошла по неожиданному сценарию

На записи видно, как человек в форме, предположительно, военнослужащий США, снимает происходящее из окна. В тот момент, когда ракета достигает цели и раздается мощный взрыв, оператор в ужасе отбегает от окна с криками: «О, черт!». Спустя мгновение он все же решается вернуться, чтобы запечатлеть место прилета и столб дыма. На фоне отчетливо слышны звуки пронзительных сирен, разносящихся по базе.