«Мы все побежали»: актриса Крылова рассказала о ситуации в Дубае во время иранских атак

Российская актриса Анастасия Крылова, оказавшаяся в Дубае во время иранских атак, рассказала о ситуации в городе. Подробностями она поделилась с «Известиями».
Крылова отметила, что она получила уведомление о срочной эвакуации, а из окон были слышны громкие взрывы. Вместе с другими людьми актриса спустилась на парковку.
«Мы все побежали на минус первый этаж Вот сейчас здесь сидят люди, нам дали водичку. Ждем, что дальше», — уточнила актриса.
Крылова выразила надежду, что вскоре удастся вернуться домой, несмотря на напряженную ситуацию.
Ранее KP.RU сообщал, что аэропорт Дубая стал целью ракетного удара, в результате которого произошли разрушения. Не менее четырех человек пострадали при атаке на воздушную гавань.
Напомним, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 28 февраля было отменено более 260 авиарейсов в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке. Это затронуло десятки тысяч российских туристов.