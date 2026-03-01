Священник Сеньчуков назвал самый страшный грех для человека

«Господь сказал: прощаются все грехи, кроме хулы на Духа Святого. Естественно, это касается тех, кто покаялся. Понимать это надо так: тот, кто согрешил чем-то иным, может быть в той или иной степени оправдан. То есть какой-то возможный путь у него есть, например, по молитве ближних. Но тот, кто хулил Духа Святого и не покаялся, тот оправданию не подлежит», — пояснил он.