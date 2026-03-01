Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник Сеньчуков назвал самый страшный грех для человека

Священник Сергей Сеньчуков объяснил, какой грех не прощается даже после покаяния.

Источник: Аргументы и факты

Согрешивший человек может покаяться, однако не во всех случаях этот проступок будет прощен, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

«Господь сказал: прощаются все грехи, кроме хулы на Духа Святого. Естественно, это касается тех, кто покаялся. Понимать это надо так: тот, кто согрешил чем-то иным, может быть в той или иной степени оправдан. То есть какой-то возможный путь у него есть, например, по молитве ближних. Но тот, кто хулил Духа Святого и не покаялся, тот оправданию не подлежит», — пояснил он.

Священнослужитель также рассказал, кто не может покаяться.

«Естественно, не может покаяться самоубийца», — добавил он.

Ранее священник Сеньчуков рассказал об ограничениях сексуальной жизни в пост. Великий пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля.