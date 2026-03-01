Священник Сеньчуков назвал самый страшный грех для человека

Согрешивший человек может покаяться, однако не во всех случаях этот проступок будет прощен, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
«Господь сказал: прощаются все грехи, кроме хулы на Духа Святого. Естественно, это касается тех, кто покаялся. Понимать это надо так: тот, кто согрешил чем-то иным, может быть в той или иной степени оправдан. То есть какой-то возможный путь у него есть, например, по молитве ближних. Но тот, кто хулил Духа Святого и не покаялся, тот оправданию не подлежит», — пояснил он.
Священнослужитель также рассказал, кто не может покаяться.
«Естественно, не может покаяться самоубийца», — добавил он.
Ранее священник Сеньчуков рассказал об ограничениях сексуальной жизни в пост. Великий пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля.