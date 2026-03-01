Кому-то — смена должности, а кому-то — повышение: финансовый гороскоп на март

Март — месяц вашего финансового обновления. Вы будете заметнее в профессиональной среде, а значит, сможете претендовать на лучшие условия. В начале месяца возможны разрывы с невыгодными партнерами — не держитесь за устаревшие схемы. С 6-го числа финансовая ситуация постепенно улучшится, возможны дополнительные поступления. После 20 марта вы почувствуете свободу в переговорах и уверенность в своих талантах. Это хороший период, чтобы заявить о себе и повысить ценник на свои услуги.