Кому-то — смена должности, а кому-то — повышение: финансовый гороскоп на март

Март вынудит некоторых людей не просто считать деньги, а «пересобрать» свое отношение к ним. Где-то придется действовать аккуратно и выжидать, а где-то — смело заявлять о себе и повышать ставки. Возможны кадровые перестановки, неожиданные траты, новые источники дохода и предложения, которые сначала выглядят рискованно, но в итоге открывают перспективу роста. Главное — не суетиться до 20-х чисел месяца и внимательнее читать все, что связано с контрактами, покупками и инвестициями. Подробный финансовый гороскоп на март «Вечерней Москве» представила ясновидящая Кажетта.
Овен.
В начале марта вам лучше снизить публичную активность и заняться закулисной работой. Возможны разговоры о смене должности или даже направлении деятельности — около первых чисел месяца ситуация может проясниться. Не спешите принимать резкие решения: сначала оцените, какие ресурсы у вас уже есть. После 20 марта дела начнут развиваться быстрее, станет проще договариваться и презентовать себя. К концу месяца возможен заметный рост дохода или премия — особенно если вы заранее подготовили почву.
Телец.
Март подталкивает вас к пересмотру профессиональных связей. Вы можете получить предложение через друзей или бывших коллег — не игнорируйте такие контакты. В первой половине месяца не раскрывайте все финансовые планы: некоторые проекты лучше держать в секрете. К концу марта вы почувствуете прилив уверенности и сможете притянуть более выгодные условия работы. Возможен рост личного бренда и, как следствие, дохода. Используйте свое природное чувство стабильности — сейчас это ваш главный капитал.
Близнецы.
Начало месяца потребует осторожности в переговорах: велика вероятность недопонимания или задержек по выплатам. При этом карьерная динамика ускорится — вам могут поручить больше ответственности или предложить руководящую должность. В первых числах месяца возможны непредвиденные траты на дом или ремонт. Не паникуйте: уже во второй половине марта откроется новая профессиональная возможность, которая укрепит ваше положение. После 20-го числа станет проще подписывать договоры и запускать проекты.
Рак.
Финансовый март для вас связан с расширением горизонтов. Возможны предложения из других городов или стран, обучение, которое в перспективе повысит доход. В начале месяца не исключены задержки или организационные сложности — закладывайте запас времени и бюджета. С середины марта ваша репутация начнет работать на вас: руководство или клиенты станут более благосклонны. Это удачный период, чтобы просить о повышении или обсуждать долгосрочные контракты.
Лев.
Вам стоит внимательно пересмотреть бюджет: март подсветит слабые места в расходах. Не принимайте важных финансовых решений в первых числах месяца, особенно, если речь идет о кредитах или крупных вложениях. Зато во второй половине марта возможен новый источник дохода, возврат долга или выгодное предложение. К концу месяца вы можете получить признание в профессиональной сфере, что напрямую скажется на финансах. Важно действовать стратегически, а не импульсивно.
Дева.
Март научит вас отстаивать свои финансовые границы. Если условия работы перестали вас устраивать, вы почувствуете готовность говорить об этом прямо. В начале месяца возможны кадровые перестановки или изменения в партнерстве. После 20-го числа станет легче решать юридические и финансовые вопросы — появится ясность в документах и расчетах. К концу месяца вероятны дополнительные доходы, которые вы сможете направить на обучение или путешествие.
Весы.
В первой половине марта уделите внимание повседневным расходам: именно мелкие траты могут выбить бюджет из равновесия. Возможна новая возможность в работе — не отказывайтесь от собеседований и предложений. При этом период около 18-го числа требует финансовой осторожности: не поддавайтесь желанию потратить больше, чем планировали. После 20-го марта переговоры пойдут легче, а условия контрактов станут прозрачнее. К концу месяца вы почувствуете, что контроль над финансами возвращается к вам.
Скорпион.
Март может начаться с эмоциональных решений в работе — постарайтесь не смешивать чувства и деньги. В начале месяца возможны споры в коллективе, но при правильной стратегии вы выйдете победителем. После 20-го числа наступит период ясности: проекты ускорятся, появится шанс продвинуться вверх. Около третьей декады месяца ваши амбициозные цели станут реальнее — особенно если вы готовы взять на себя больше ответственности. Финансовый рост будет связан с инициативой.
Стрелец.
Финансовая динамика месяца зависит от вашей готовности навести порядок в домашних и имущественных вопросах. Возможны траты на жилье или ремонт, но они окажутся вложением в долгосрочную стабильность. После 10 марта ситуация с доходами начнет улучшаться: откроются новые возможности для заработка. Вторая половина месяца благоприятна для сделок с недвижимостью и крупных покупок. К концу марта вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне.
Козерог.
Март принесет много идей по увеличению дохода, но не все из них стоит реализовывать сразу. До 20-го числа лучше фиксировать мысли и анализировать риски. Возможны командировки или деловые поездки, которые повлияют на карьерный рост. В районе 18 марта вы получите важную новость — не спешите с решением, дождитесь большей ясности. Конец месяца укрепит ваши позиции: настойчивость и дисциплина помогут приблизить финансовые цели.
Водолей.
Вам придется внимательнее относиться к расходам, особенно к импульсивным покупкам. В начале месяца возможны неожиданные финансовые обязательства или налоговые вопросы. После 18 марта появится шанс открыть новый источник дохода или получить прибавку. С 20-го числа станет легче планировать поездки и крупные траты — финансовая неопределенность снизится. К концу месяца можно вкладываться в дом и комфорт: такие инвестиции повысят качество жизни.
Рыбы.
Март — месяц вашего финансового обновления. Вы будете заметнее в профессиональной среде, а значит, сможете претендовать на лучшие условия. В начале месяца возможны разрывы с невыгодными партнерами — не держитесь за устаревшие схемы. С 6-го числа финансовая ситуация постепенно улучшится, возможны дополнительные поступления. После 20 марта вы почувствуете свободу в переговорах и уверенность в своих талантах. Это хороший период, чтобы заявить о себе и повысить ценник на свои услуги.
Ясновидящая, шаманка и астролог Кажетта Ахметжанова также назвала «Вечерней Москве» энергетически благоприятные и неблагоприятные дни марта.