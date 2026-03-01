Глава ЭКЦ МВД: полиграф эффективен в расследовании IT-преступлений

Начальник ЭКЦ отметил, что в различных шоу использование полиграфа искажается. Там квалификация полиграфолога не имеет значения, главное — на экране он должен быть харизматичным и уметь держать аудиторию в напряжении. При этом профессиональные нюансы и различные ошибки игнорируются ради повышения рейтингов. «На деле же психофизиологическая экспертиза — это научно обоснованная процедура, сложный многоэтапный процесс, требующий высокой квалификации эксперта, строгого соблюдения методологии, конфиденциальности личной информации и этических норм», — рассказал Казьмин.