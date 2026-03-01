Глава ЭКЦ МВД: полиграф эффективен в расследовании IT-преступлений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Применение полиграфа эффективно при работе по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, дистанционного мошенничества, совершенного с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.
«Практика показала, что полиграф эффективен при работе по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, дистанционного мошенничества, совершенного с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — сказал он.
По словам Казьмина, выводы экспертов-полиграфологов в совокупности с иными доказательствами не только положены в основу обвинительных приговоров, но и послужили основанием для прекращения уголовных дел.
Начальник ЭКЦ отметил, что в различных шоу использование полиграфа искажается. Там квалификация полиграфолога не имеет значения, главное — на экране он должен быть харизматичным и уметь держать аудиторию в напряжении. При этом профессиональные нюансы и различные ошибки игнорируются ради повышения рейтингов. «На деле же психофизиологическая экспертиза — это научно обоснованная процедура, сложный многоэтапный процесс, требующий высокой квалификации эксперта, строгого соблюдения методологии, конфиденциальности личной информации и этических норм», — рассказал Казьмин.
По его словам, эксперт всегда проводит скрупулезную предтестовую подготовку, а непосредственно тестирование проходит в лаборатории, отвечающей специальным требованиям.
Полный текст интервью будет опубликован 1 марта в 11:00 мск.