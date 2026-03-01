Врач Козырев объяснил, как аллергикам подготовиться к сезону цветения

«Подготовиться к сезону аллергии можно, и существует комплекс мер, направленных на снижение выраженности симптомов аллергии. Самым эффективным методом борьбы с аллергией является прекращение поступления аллергена, поэтому важно заблаговременно, примерно за месяц до сезона пыления, позаботиться о защите своей квартиры от поступления аллергенов. Рекомендуется провести генеральную уборку, обращая внимание на труднодоступные места и текстильные изделия, там активно накапливается пыль. Лучше использовать пылесос с HEPA-фильтром, это не допустит обратного выброса воздух мелких частиц пыли», — сказал он.