Судебные приставы взыскали с хабаровчанина более 190 тыс. рублей алиментов на двоих сыновей

В прошлом году родители мальчиков 10 и 14 лет расторгли брак. Дети остались проживать с матерью. Суд обязал отца ежемесячно выплачивать на содержание сыновей денежные средства в твердой денежной сумме по 30 тысяч рублей на каждого.