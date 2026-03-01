Ричмонд
Судебные приставы взыскали с хабаровчанина более 190 тыс. рублей алиментов на двоих сыновей

В прошлом году родители мальчиков 10 и 14 лет расторгли брак. Дети остались проживать с матерью. Суд обязал отца ежемесячно выплачивать на содержание сыновей денежные средства в твердой денежной сумме по 30 тысяч рублей на каждого.

Источник: Комсомольская правда

Поскольку добровольно алименты гражданин не платил, бывшая супруга обратилась к судебным приставам за принудительным взысканием. Сотрудник службы рассчитал задолженность, которая превысила 190 тысяч рублей.

Для побуждения должника к исполнению финансовых обязательств судебный пристав ограничил его право на выезд за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих мужчине транспортных средств.

На личном приеме гражданина предупредили о серьезных последствиях неуплаты долга. После беседы с сотрудником органов принудительного исполнения хабаровчанин полностью выплатил сыновьям положенные по закону алименты.