ИКИ РАН: человек может побывать на Луне до 2030 года

Академик Лев Зеленый считает, что первыми в XXI веке на спутнике Земли окажутся китайские тайконавты.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Американские астронавты и китайские тайконавты могут оказаться на Луне до 2030 года. Такой прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.

«Я думаю, что полеты [до Луны] именно человека состоятся, и до 2030 года мы увидим на Луне и американских астронавтов, и китайских тайконавтов. Я сейчас делаю прогноз, что первыми в XXI веке там окажутся именно тайконавты», — поделился научный руководитель ИКИ РАН.

Он также отметил необходимость колонизации Луны для разведки редких и редкоземельных металлов. «Этим сейчас как раз начали заниматься во всем мире, начинается новая лунная гонка, но все это будут делать автоматизированные роботы», — добавил эксперт.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

