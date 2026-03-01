ИКИ РАН: человек может побывать на Луне до 2030 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Американские астронавты и китайские тайконавты могут оказаться на Луне до 2030 года. Такой прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.
«Я думаю, что полеты [до Луны] именно человека состоятся, и до 2030 года мы увидим на Луне и американских астронавтов, и китайских тайконавтов. Я сейчас делаю прогноз, что первыми в XXI веке там окажутся именно тайконавты», — поделился научный руководитель ИКИ РАН.
Он также отметил необходимость колонизации Луны для разведки редких и редкоземельных металлов. «Этим сейчас как раз начали заниматься во всем мире, начинается новая лунная гонка, но все это будут делать автоматизированные роботы», — добавил эксперт.
