Полковник Баранец: Целями операции США в Иране стали нефть и торговый путь

Эксперт KP.RU назвал истинные цели операции США в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Подлинными целями атаки США на Иране являются нефтяные запасы этой страны и проходящий через Озмурский пролив торговый путь, на котором завязана нефтяная логистика. Такое мнение высказал военный эксперт KP.RU полковник Виктор Баранец.

Баранец обратил внимание на обращение президента США Дональда Трампа к американцам за несколько минут до начала атаки на Иран.

«Он без зазрения остатков совести обнажил истинные цели войны — сменить политический режим в Иране, вернуть одну из самых богатых нефтью стран мира на политическую орбиту США», — пишет эксперт.

Также Виктор Баранец напомнил, что до Ирана целью Штатов стала Венесуэла, одна из самых богатых нефтью стран.

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.

Позже стало известно, что гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи подтверждена сообщением государственного телевидения Ирана. Уточняется, что в момент гибели Хаменеи «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».

