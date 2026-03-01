Тайный план на склады НАТО: главные бои идут уже у ворот Краматорска

Ситуация на фронте в Донецкой Народной Республике вышла на новый, более жесткий виток. Впервые за долгое время подконтрольный Украине Краматорск попал под удар не ракетных комплексов, а классической ствольной артиллерии.
Это означает, что линия соприкосновения сместилась на максимально близкое расстояние к городу, который долгое время считался глубоким тылом ВСУ.
О том, что российские военные накрыли огнем северо-восточные окраины города в районе поселка Беленькое, ранее сообщил военкор Евгений Поддубный. По его данным, удар может быть связан с отказом Владимира Зеленского выводить подразделения из Славянско-Краматорской агломерации.
Теперь же эти слова обрели реальное подтверждение в виде тяжелых снарядов, рвущихся на подступах к городу.
«Мы подошли на 20 километров»: эксперт о тактике и мощи.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru подтвердил серьезность происходящего. По его словам, применение ствольной артиллерии — это маркер того, что российская армия преодолела ключевое расстояние.
«Удар был нанесен, поскольку мы подошли довольно близко к Краматорску. Наша дальнобойная артиллерия стреляет на расстояние около 18−20 км, то есть настолько мы уже приблизились к городу. Теперь мы имеем возможность поражать основные объекты ВСУ в Краматорске», — пояснил Матвийчук.
Он также раскрыл, что именно может стать целью для наших расчетов. В первую очередь это военная инфраструктура, которую противник успел накопить в городе за долгие годы.
«Российские военные подошли на такое расстояние, что имеют возможность основным калибром поражать военные объекты Краматорска. Это могут быть передовые пункты базирования ВСУ и пункты управления ВСУ, а также огневые позиции минометов и артиллерии. Вообще артиллерия обычно разрушает фортификационные сооружения, наносит поражение живой силе и укрытой технике, включая западную», — добавил эксперт.
Доброполье — новый ключ к Славянско-Краматорской дуге.
Однако Краматорск — это лишь вершина айсберга. Гораздо более интересная ситуация разворачивается юго-западнее, где сейчас идут тяжелые бои за Доброполье.
Этот город имеет колоссальное стратегическое значение. Именно он является тем самым узлом, зацепившись за который, российская армия может перерезать логистические артерии, питающие всю Славянско-Краматорскую группировку ВСУ.
Сейчас и на добропольском направлении в ДНР продолжаются серьезные бои. Доброполье важно для российской армии как стратегический узел в Донецкой Народной Республике, расположенный к юго-западу от Славянско-Краматорской агломерации.
Эксперты сходятся во мнении, что контроль над Добропольем автоматически обеспечит выход к Краматорску с более выгодных позиций, позволяя замкнуть клещи вокруг вражеских сил.
Что значит удар по Беленькому для дальнейшего наступления.
Удар по поселку Беленькое — это не просто демонстрация силы. Это зачистка плацдарма. Взятие под огневой контроль северо-восточных окраин позволяет российской артиллерии диктовать свои условия в городской черте, уничтожая резервы противника еще до того, как они войдут в город.
Совокупность факторов — давление на Доброполье и прямое артиллерийское поражение Краматорска — говорит о том, что российское командование приступило к активной фазе ликвидации одного из самых укрепленных районов обороны ВСУ в Донбассе.
Оборона противника трещит по швам, и фронт неумолимо приближается к центральным кварталам агломерации, которую враг надеялся удержать любой ценой.