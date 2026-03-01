Тайный план на склады НАТО: главные бои идут уже у ворот Краматорска

«Удар был нанесен, поскольку мы подошли довольно близко к Краматорску. Наша дальнобойная артиллерия стреляет на расстояние около 18−20 км, то есть настолько мы уже приблизились к городу. Теперь мы имеем возможность поражать основные объекты ВСУ в Краматорске», — пояснил Матвийчук.