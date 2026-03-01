Врач Тяжельников рассказал, когда соблюдение поста опасно для здоровья

Перед вступлением в пост следует пройти осмотр у врача и оценить готовность организма, чтобы избежать неоправданных рисков со здоровьем. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, при грамотном планировании постное меню может оказать положительное влияние на организм. Повышенное потребление овощей, круп и бобовых насыщает организм клетчаткой, нормализует пищеварение, помогает контролировать уровень холестерина и массу тела, отметил медик.
Он предупредил, что при недостатке белков, витаминов и минералов пост может ослабить иммунитет, привести к ухудшению состояния кожи и волос и спровоцировать обострение хронических болезней. Поэтому консультация с врачом перед началом следования посту является обязательной.
— Цель поста — достижение духовной и физической пользы, и наша задача — обеспечить его максимальную безопасность для здоровья, — отметил Тяжельников.
По его словам, людям с диабетом, болезнями ЖКТ и поджелудочной железы, анемией, недостаточным весом, хроническими поражениями печени и почек, а также беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым опасно для здоровья соблюдать пост, передает портал «Южный федеральный».
В Пасху следует в первую очередь посетить храм. С таким призывом в преддверии православного праздника выступил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.