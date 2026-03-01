Охота на аятолу: лидер Ирана Хаменеи убит во время атаки Израиля и США

Ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу открытого военного противостояния. Израиль и США нанесли массированные авиаудары по территории Исламской Республики. Под прицел попали стратегические объекты, включая резиденцию президента Масуда Пезешкиана, штаб разведки КСИР и аэропорт Тегерана. По данным СМИ, в первые часы операции было атаковано более 30 целей. Дональд Трамп, отдавший приказ о начале бомбардировок, заявил, что у Вашингтона «иссякло терпение», и пообещал «сравнять с землей ракетную промышленность» Ирана.
«Иссякшее терпение» Трампа: почему США пошли на крайние меры.
Вашингтон объясняет свои действия провалом дипломатии. Очередной раунд переговоров по ядерной сделке, прошедший 26 февраля, закончился безрезультатно. Тегеран отверг ключевые требования США: передать американской стороне запасы обогащенного урана и закрыть три ключевых объекта ядерной программы. Этот отказ, по мнению западных аналитиков, стал спусковым крючком для атаки.
В ответ на агрессию Москва и Пекин инициировали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД РФ назвали действия США и Израиля «опасной авантюрой» и «ничем не спровоцированным вооруженным нападением». Глава российского дипведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого выразил решительное осуждение ударов. Замглавы МИД РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заметил, что «миротворец» Трамп наконец «показал своё лицо».
Охота на аятоллу: куда исчез Верховный лидер Ирана в начале атак?
На фоне ночных бомбардировок мир облетела новость: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинул Тегеран и переведен в безопасное место.
В разговоре с aif.ru ситуацию прокомментировал политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
«В этот раз иранцы подготовились: было очевидно, что по ним нанесут удар. Еще вчера вечером стало понятно, что готовится атака, и они заранее предприняли шаги, чтобы не допустить повторения ситуации времен “двенадцатидневной войны”, когда Израилю удалось нанести серьезный урон, в том числе среди иранского руководства. Все руководители, командные центры и штабные структуры были переведены в безопасные локации — вероятно, в защищенные подземные бункеры, недоступные для поражения», — сказал Семенов.
Бункер в горах: эксперт описал убежище Хаменеи.
Особое внимание, по словам эксперта, было уделено безопасности именно 86-летнего аятоллы.
«Его должны были вывезти в защищенное место, находящееся вне зоны досягаемости американских и израильских ракет. Это может быть бункер в горах или иное подземное убежище, откуда он может выходить на связь и принимать решения», — отметил Семенов.
При этом эксперт подчеркивает, что работа государственных структур не парализована. Все ключевые ведомства Исламской Республики продолжают функционировать в режиме военного времени, переместившись в «командные центры».
Кто такой Али Хаменеи: от семинариста до рахбара нации.
Сейед Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, в семье исламского богослова. Он принадлежит к сеидам — потомкам пророка Мухаммеда, являясь его 38-м потомком. Его отец, Сейед Джавад Хосейн Хаменеи, этнический азербайджанец, был скромным учителем, семья жила в небольшом доме из одной комнаты и подвала.
Путь будущего лидера начинался с учебы в исламской школе в Мешхеде, затем были семинарии в иракском Эн-Наджафе и иранском Куме. Именно в Куме одним из его наставников стал аятолла Рухолла Хомейни — будущий вдохновитель Исламской революции. В 1960—1970-х годах Хаменеи активно участвовал в антишахском движении, за что неоднократно задерживался спецслужбами.
После победы революции 1979 года он стремительно вошел в элиту. Хаменеи стоял у истоков создания Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а в 1980 году стал личным представителем Хомейни в Высшем совете обороны. Летом 1981 года он пережил покушение: члены леворадикальной организации «Моджахедин-е Халк» взорвали бомбу в магнитофоне рядом с ним во время выступления в мечети. Хаменеи получил тяжелое ранение правой руки, но выжил. В том же 1981 году он стал президентом Ирана и занимал этот пост до 1989 года, включая тяжелые годы ирано-иракской войны.
В июне 1989 года, после смерти Хомейни, Совет экспертов избрал Хаменеи новым духовным лидером. С этого момента он стал высшей политической и религиозной фигурой страны, получив в 1994 году титул Великого аятоллы.
Конституция Ирана наделяет рахбара колоссальной властью. Он — главнокомандующий вооруженными силами, назначает высшее военное командование, руководителей судебной системы и половину Совета стражей Конституции. Президент избирается народом, но ключевые решения в сфере обороны, внешней политики и ядерной программы проходят через верховного лидера. Именно ему напрямую подчиняется КСИР, отвечающий за ракетные разработки и региональные операции.
Именно Хаменеи определяет допустимые рамки развития ядерной инфраструктуры, оставаясь «конечной инстанцией» в этом вопросе.
Стратегия «обезглавливания»: Израиль охотится на руководство Ирана.
Судя по тактике израильских ударов, Тель-Авив нацелен не только на военные базы. Кирилл Семенов не исключает, что главная цель операции — физическое устранение духовного лидера.
«Не исключено, что Израиль объявил охоту на Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израиль, судя по всему, стремится уничтожить именно руководство Ирана. В то же время Соединённые Штаты, насколько можно судить, пока сосредоточены на нанесении ущерба военной инфраструктуре: ракетным установкам и базам. Впрочем, это мнение может быть ошибочным; не исключено, что США также рассматривают возможность ударов по штаб-квартире Верховного лидера, но утверждать это сложно», — пояснил аналитик.
Стремление Израиля уничтожить аятоллу продиктовано не только местью, но и стратегическим расчетом.
«Поскольку ресурсы Израиля ограничены и их недостаточно для полного уничтожения иранской армии в ходе прямого военного столкновения, наиболее эффективной стратегией Тель-Авиву видится “обезглавливание” руководства. Расчёт делается на то, что потеря лидера вызовет хаос, потерю контроля и внутренние мятежи», — отметил Семенов.
Что будет после гибели Хаменеи? У Ирана есть сценарий.
Несмотря на угрозы, Иран готов к любому развитию событий. Политолог напоминает, что власть в Исламской Республике не завязана на одном человеке. Система предусматривает четкий механизм передачи полномочий на случай непредвиденных обстоятельств.
«У Ирана есть готовый сценарий на случай гибели аятоллы. В стране нет единоличного правления в чистом виде — система предусматривает немедленное назначение преемника. То есть существует четкий регламент. В случае гибели Верховного лидера его место временно занимает представитель Совета экспертов (органа, который избирает Верховного лидера), либо функции переходят к главе парламента и другим высокопоставленным лицам. Исламская Республика — это не просто один человек, это выстроенная системная иерархия», — подытожил Семёнов.
Личная жизнь и здоровье: что известно о 86-летнем лидере.
Хаменеи женат на Мансуре Ходжасте Багерзаде с 1965 года, у пары шестеро детей — четыре сына и две дочери. Он автор почти двух десятков книг, владеет азербайджанским, персидским, арабским и немного английским языками. Осенью 2022 года сообщалось, что он перенес операцию на кишечнике.
С тех пор новой информации о состоянии его здоровья не появлялось.
Таким образом, Израилю вряд ли удастся достичь своей цели — краха власти в Иране. Война, только что развязанная на Ближнем Востоке, грозит затянуться, втягивая всё новых игроков.
Верховный лидер Али Хаменеи убит.
Ранним утром в субботу, 1 марта, в Иране заявили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки Соединённых Штатов и Израиля. Иранские власти объявили 40-дневный траур.
По данным Tasnim, Хаменеи был убит в своём офисе, это произошло «в субботу ранним утром».