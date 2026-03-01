Ричмонд
Охота на аятолу: лидер Ирана Хаменеи убит во время атаки Израиля и США

Эксперт Семенов раскрыл, куда вывезли аятоллу Хаменеи после ударов Израиля по Тегерану. Трамп объяснил начало операции «иссякшим терпением». Россия созывает Совбез ООН. Биография иранского лидера. Подробности на месте событий.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу открытого военного противостояния. Израиль и США нанесли массированные авиаудары по территории Исламской Республики. Под прицел попали стратегические объекты, включая резиденцию президента Масуда Пезешкиана, штаб разведки КСИР и аэропорт Тегерана. По данным СМИ, в первые часы операции было атаковано более 30 целей. Дональд Трамп, отдавший приказ о начале бомбардировок, заявил, что у Вашингтона «иссякло терпение», и пообещал «сравнять с землей ракетную промышленность» Ирана.

«Иссякшее терпение» Трампа: почему США пошли на крайние меры.

Вашингтон объясняет свои действия провалом дипломатии. Очередной раунд переговоров по ядерной сделке, прошедший 26 февраля, закончился безрезультатно. Тегеран отверг ключевые требования США: передать американской стороне запасы обогащенного урана и закрыть три ключевых объекта ядерной программы. Этот отказ, по мнению западных аналитиков, стал спусковым крючком для атаки.

В ответ на агрессию Москва и Пекин инициировали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД РФ назвали действия США и Израиля «опасной авантюрой» и «ничем не спровоцированным вооруженным нападением». Глава российского дипведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого выразил решительное осуждение ударов. Замглавы МИД РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заметил, что «миротворец» Трамп наконец «показал своё лицо».

Охота на аятоллу: куда исчез Верховный лидер Ирана в начале атак?

На фоне ночных бомбардировок мир облетела новость: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинул Тегеран и переведен в безопасное место.

В разговоре с aif.ru ситуацию прокомментировал политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

«В этот раз иранцы подготовились: было очевидно, что по ним нанесут удар. Еще вчера вечером стало понятно, что готовится атака, и они заранее предприняли шаги, чтобы не допустить повторения ситуации времен “двенадцатидневной войны”, когда Израилю удалось нанести серьезный урон, в том числе среди иранского руководства. Все руководители, командные центры и штабные структуры были переведены в безопасные локации — вероятно, в защищенные подземные бункеры, недоступные для поражения», — сказал Семенов.

Бункер в горах: эксперт описал убежище Хаменеи.

Особое внимание, по словам эксперта, было уделено безопасности именно 86-летнего аятоллы.

«Его должны были вывезти в защищенное место, находящееся вне зоны досягаемости американских и израильских ракет. Это может быть бункер в горах или иное подземное убежище, откуда он может выходить на связь и принимать решения», — отметил Семенов.

При этом эксперт подчеркивает, что работа государственных структур не парализована. Все ключевые ведомства Исламской Республики продолжают функционировать в режиме военного времени, переместившись в «командные центры».

Кто такой Али Хаменеи: от семинариста до рахбара нации.

Сейед Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, в семье исламского богослова. Он принадлежит к сеидам — потомкам пророка Мухаммеда, являясь его 38-м потомком. Его отец, Сейед Джавад Хосейн Хаменеи, этнический азербайджанец, был скромным учителем, семья жила в небольшом доме из одной комнаты и подвала.

Путь будущего лидера начинался с учебы в исламской школе в Мешхеде, затем были семинарии в иракском Эн-Наджафе и иранском Куме. Именно в Куме одним из его наставников стал аятолла Рухолла Хомейни — будущий вдохновитель Исламской революции. В 1960—1970-х годах Хаменеи активно участвовал в антишахском движении, за что неоднократно задерживался спецслужбами.

После победы революции 1979 года он стремительно вошел в элиту. Хаменеи стоял у истоков создания Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а в 1980 году стал личным представителем Хомейни в Высшем совете обороны. Летом 1981 года он пережил покушение: члены леворадикальной организации «Моджахедин-е Халк» взорвали бомбу в магнитофоне рядом с ним во время выступления в мечети. Хаменеи получил тяжелое ранение правой руки, но выжил. В том же 1981 году он стал президентом Ирана и занимал этот пост до 1989 года, включая тяжелые годы ирано-иракской войны.

В июне 1989 года, после смерти Хомейни, Совет экспертов избрал Хаменеи новым духовным лидером. С этого момента он стал высшей политической и религиозной фигурой страны, получив в 1994 году титул Великого аятоллы.

Конституция Ирана наделяет рахбара колоссальной властью. Он — главнокомандующий вооруженными силами, назначает высшее военное командование, руководителей судебной системы и половину Совета стражей Конституции. Президент избирается народом, но ключевые решения в сфере обороны, внешней политики и ядерной программы проходят через верховного лидера. Именно ему напрямую подчиняется КСИР, отвечающий за ракетные разработки и региональные операции.

Именно Хаменеи определяет допустимые рамки развития ядерной инфраструктуры, оставаясь «конечной инстанцией» в этом вопросе.

Стратегия «обезглавливания»: Израиль охотится на руководство Ирана.

Судя по тактике израильских ударов, Тель-Авив нацелен не только на военные базы. Кирилл Семенов не исключает, что главная цель операции — физическое устранение духовного лидера.

«Не исключено, что Израиль объявил охоту на Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израиль, судя по всему, стремится уничтожить именно руководство Ирана. В то же время Соединённые Штаты, насколько можно судить, пока сосредоточены на нанесении ущерба военной инфраструктуре: ракетным установкам и базам. Впрочем, это мнение может быть ошибочным; не исключено, что США также рассматривают возможность ударов по штаб-квартире Верховного лидера, но утверждать это сложно», — пояснил аналитик.

Стремление Израиля уничтожить аятоллу продиктовано не только местью, но и стратегическим расчетом.

«Поскольку ресурсы Израиля ограничены и их недостаточно для полного уничтожения иранской армии в ходе прямого военного столкновения, наиболее эффективной стратегией Тель-Авиву видится “обезглавливание” руководства. Расчёт делается на то, что потеря лидера вызовет хаос, потерю контроля и внутренние мятежи», — отметил Семенов.

Что будет после гибели Хаменеи? У Ирана есть сценарий.

Несмотря на угрозы, Иран готов к любому развитию событий. Политолог напоминает, что власть в Исламской Республике не завязана на одном человеке. Система предусматривает четкий механизм передачи полномочий на случай непредвиденных обстоятельств.

«У Ирана есть готовый сценарий на случай гибели аятоллы. В стране нет единоличного правления в чистом виде — система предусматривает немедленное назначение преемника. То есть существует четкий регламент. В случае гибели Верховного лидера его место временно занимает представитель Совета экспертов (органа, который избирает Верховного лидера), либо функции переходят к главе парламента и другим высокопоставленным лицам. Исламская Республика — это не просто один человек, это выстроенная системная иерархия», — подытожил Семёнов.

Личная жизнь и здоровье: что известно о 86-летнем лидере.

Хаменеи женат на Мансуре Ходжасте Багерзаде с 1965 года, у пары шестеро детей — четыре сына и две дочери. Он автор почти двух десятков книг, владеет азербайджанским, персидским, арабским и немного английским языками. Осенью 2022 года сообщалось, что он перенес операцию на кишечнике.

С тех пор новой информации о состоянии его здоровья не появлялось.

Таким образом, Израилю вряд ли удастся достичь своей цели — краха власти в Иране. Война, только что развязанная на Ближнем Востоке, грозит затянуться, втягивая всё новых игроков.

Верховный лидер Али Хаменеи убит.

Ранним утром в субботу, 1 марта, в Иране заявили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки Соединённых Штатов и Израиля. Иранские власти объявили 40-дневный траур.

По данным Tasnim, Хаменеи был убит в своём офисе, это произошло «в субботу ранним утром».

