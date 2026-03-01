Охота на аятолу: лидер Ирана Хаменеи убит во время атаки Израиля и США

После победы революции 1979 года он стремительно вошел в элиту. Хаменеи стоял у истоков создания Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а в 1980 году стал личным представителем Хомейни в Высшем совете обороны. Летом 1981 года он пережил покушение: члены леворадикальной организации «Моджахедин-е Халк» взорвали бомбу в магнитофоне рядом с ним во время выступления в мечети. Хаменеи получил тяжелое ранение правой руки, но выжил. В том же 1981 году он стал президентом Ирана и занимал этот пост до 1989 года, включая тяжелые годы ирано-иракской войны.