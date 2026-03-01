Иран стёр Украину: в Киеве рассказали о кошмарном финале для Зеленского

Удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью убрали Зеленского из мировой информационной повестки, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Всё, Иран полностью просто стёр Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что в настоящее время киевские власти очень переживают из-за возможности полного прекращения помощи. По словам Соскина, ситуация осложняется тем, что украинской стороне нечем платить по кредитам.
«Операция по Ирану всё поменяла, полностью», — заявил он.
Израиль и США нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции. Иранская сторона начала ответную операцию.
В Иране заявили, что в результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранские власти объявили 40-дневный траур.
В офисе президента исламской республики подчеркнули, что гибель иранского верховного лидера Али Хаменеи не останется без ответа. КСИР анонсировал проведение «самой мощной наступательной операции» против Израиля и баз Соединённых Штатов.