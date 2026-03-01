Диетолог Кованова сказала, кому полезно пить колу

Сладкий газированный напиток кола вреден тем, кто пьет его в течение дня вместо воды, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
При этом специалист отметила, что в некоторых случаях употребление этого напитка приносит хоть и небольшую, но пользу.
«Кола может помочь как экстренное средство при отравлениях, но это кратковременный эффект. Также помогает при резком падании сахара, сильной усталости и во время сильной нагрузки. Спортсмены используют ее на марафонах, так как это дает временный подъем энергии. Но пить от нее через время захочется сильнее, поэтому это крайний вариант, если под рукой нет электролитов и углеводов», — пояснила эксперт.
Кованова добавила, что в день желательно выпивать не более 200 мл колы.
Ранее диетолог объяснила вред колы после госпитализации ребенка во Владивостоке.