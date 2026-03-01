Убит Али Хаменеи: Иран обещает ответить за гибель верховного лидера

«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», — следует из сообщения.
Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля. На момент атаки верховный лидер Ирана «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».
Как сообщает агентство IRNA, временно руководить страной после гибели ее лидера будут президент Ирана, глава судебной власти и член Совета стражей конституции.
В связи с гибелью Али Хаменеи иранские власти объявили 40-дневный траур. В первые семь дней траура по всей стране будут объявлены нерабочими днями в знак скорби. Этот период будет посвящен памяти верховного лидера Ирана. Траурные мероприятия охватят все регионы страны.
Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи было признано преступлением, которое не останется безнаказанным. Он подчеркнул, что это ужасное преступление откроет новую главу в истории исламского мира.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за смерть Хаменеи. В сообщении подчеркивается, что вооруженные силы Ирана накажут тех, кто напал на страну.
КСИР также призвал всех граждан Ирана объединиться и продемонстрировать миру единство народа. Согласно заявлению иранских военных, в ближайшие минуты ожидается проведение «самой мощной наступательной операции» против Израиля и американских баз.
Как писал KP.RU, Али Хаменеи был одним из главных инициаторов Исламской революции и оставался верховным лидером Ирана с 1989 года. Он занимал пост рахбара — духовного лидера Исламской Республики.
В течение 37 лет верховный лидер Ирана контролировал все ветви власти в стране, неизменно придерживаясь антизападной и антиизраильской политики. Хаменеи был жестким консерватором, который считал США воплощением западных ценностей и основным врагом Тегерана.
Напомним, США и Израиль нанесли удары по иранской территории. Это спровоцировало ракетные атаки Ирана на Тель-Авив и американские военные объекты на Ближнем Востоке.
Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец подчеркнул, что основной целью президента США Дональда Трампа в Иране является организация переворота и контроль над нефтяными ресурсами страны.