КСИР объявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции» ВС Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в воскресенье, 1 марта, сообщил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

— Вскоре начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории вооруженных сил Ирана против Израиля и террористических баз Соединенных Штатов, — приводит слова из заявления гостелерадиокомпания Ирана.

В КСИР подчеркнули, что «рука мести народа Ирана» не оставит убийц Али Хаменеи безнаказанными, передает РИА Новости.

Гостелевидение Ирана ранее подтвердило, что Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения целей.

Четыре члена семьи Али Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов Америки по Ирану. Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар ранее сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля.

