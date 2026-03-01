Ричмонд
В самой большой омской семье оказалось 22 ребёнка

Но родных детей у родителей всего четверо.

Источник: Om1 Омск

По информации на 1 января 2026 года, в Омском регионе насчитывается 32 266 многодетных семей — тех семей, где воспитывается от трёх и более детей. Об этом сообщает NGS55, ссылаясь на данные министерства труда и социального развития Омской области.

В самой большой семье сегодня воспитывается 22 ребёнка, из них четверо — родные, а 18 находятся под опекой.

Кстати, в Омской области сегодня насчитывается 17 семей, в которых живут одиннадцать детей и более.

В минтруда напомнили, что все многодетные семьи в нашем регионе получают субсидии на оплату коммунальных услуг и капремонта, пользуются бесплатным проездом и имеют право на другие льготы.