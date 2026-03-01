Пещера смерти: вирусолог раскрыл опасность лихорадки с кровью из глаз в РФ

В популярной у туристов пещере в африканской Уганде обнаружили источник смертельной марбургской геморрагической лихорадки. Заразиться от летучих мышей могли не только путешественники, но и дикие звери, питавшиеся зараженными мышами.
Насколько сильно распространился вирус — пока судить сложно. Однако вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с aif.ru назвал симптомы, на которые стоит обратить внимание, а также пути передачи смертельной лихорадки.
Смертельная находка в пещере.
Ученый-эколог, исследователь Боско Атукватсе и его коллеги из проекта «Львы Кьямбуры» сделали пугающее открытие в Уганде в Восточной Африке. Изначально ученые наблюдали за леопардами, но случайно наткнулись на эпицентр смертельно опасной марбургской геморрагической лихорадки.
На входе в одну из пещер в рамках исследования были установлены видеоловушки, которые позволили зафиксировать нападения леопардов на зараженных лихорадкой летучих мышей. Но это открытие было не самым страшным, оказалось, что эта же пещера пользуется спросом у туристов.
Всего за пять месяцев это место посетили 400 туристических групп. Большинство посетителей не пользовалось средствами защиты — масками, перчатками, что многократно повысило риск их заражения.
Происхождение вируса и пути передачи.
Интересным является происхождение вируса, поскольку его название — Марбург — является отсылкой к европейскому городу.
«При этом вирусе очень высокая степень летальности. Он называется Марбург, потому что туда привезли животных из Африки, и в лаборатории случайно заразились люди, которые с ними имели дело. Были смертельные случаи», — пояснил вирусолог Аграновский.
Впервые вирус обнаружили в 1967 году. Вирус Марбург имеет одну из самых высоких летальностей среди инфекционных заболеваний, достигая уровня от 22% до 88% в некоторых вспышках. Смертность зависит от штамма вируса и качества медицинской помощи.
Примечательно, что вакцины от этой лихорадки пока не существует. Однако Аграновский отметил, что новая пандемия пока не грозит.
«Это весьма опасный вирус. Нужно быть предельно осторожными при поездках в районы, где есть лихорадка Марбург. Но, к счастью, лихорадка не передается по воздуху, поэтому не может стать основой для новой эпидемии», — отметил врач.
Так, вирус может передаваться от человека к человеку при контакте с биологическими жидкостями и выделениями. Вирус проникает в организм через слизистые оболочки или поврежденную кожу.
Заразиться можно также при употреблении продуктов, загрязненных выделениями зараженных летучих мышей, или при тесном контакте с умершим человеком.
Кровь из глаз и судороги: основные симптомы вируса.
Самым пугающим симптомом вируса Марбург являются кровотечения. Кровь может пойти из носа, глаз, десен и других органов. Однако этот симптом проявляется лишь на 5−7 день после заражения.
Чуть раньше появляются высокая температура, сильные головные боли, слабость, боль в мышцах, сухость во рту и сильный кашель, ноющая боль в челюсти, диарея, рвота, тошнота.
Если человек не обращается за медицинской помощью, симптомы начинают нарастать. Появляется спутанность сознания, агрессивность, судороги, начинаются потери сознания.
Летальному исходу, который обычно наступает на 8−9 день, предшествуют тяжелая кровопотеря и шок. Инкубационный период длится от двух до 21 дня. В это время симптомы отсутствуют, но затем резко появляются и быстро прогрессируют.
