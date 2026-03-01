В ГД предложили включить родственников погибших военных в число страхуемых

«Находясь на фронте вдали от дома, решая опасные боевые задачи, каждый боец хочет быть уверен, что государство не оставит в беде его близких, окажет семье достойную помощь, моральную и материальную поддержку. Не у всех военнослужащих живы матери и отцы, не каждый успел обзавестись собственной семьей, но у многих есть братья и сестры. Именно они ждут бойцов дома, пишут письма на фронт, ждут возможности увидеться во время отпуска. И если такой солдат погибает, сегодня эти люди оказываются обделены мерами господдержки. Они не получают выплат, которые доступны супругам или детям военнослужащих. Не получают возможности хотя бы на минимальную компенсацию своей утраты, оставаясь наедине со своим горем потери», — отметил он.